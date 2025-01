Orvosmeteo: néhol havazás várható, máshol 14 fok is lehet

A csütörtök jellemzően erősen felhős és borult, helyenként párás időt tartogat, a Dunántúlon azonban átmenetileg kevésbé felhős periódusok is lehetnek. A csapadékzóna napközben lassan kelet felé tevődik. Hóra a leginkább az Északi-középhegység északi részén van esély, az ónos esőt pedig egyre több helyen eső váltja fel. Délutántól a déli országrészben záporeső, eső várható.

Csütörtökön kettészakad az ország az időjárás tekintetében. Fotó: Getty Images

A déli, délkeleti, majd az északiasra forduló szél megélénkülhet a nyugati és a déli tájakon, néhol erős széllökésekre is számíthatunk. A legenyhébb délutáni órákban 6 és 14 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk a délnyugati-nyugati országrészben, de északkeleten-keleten viszont továbbra is hűvösebb lesz. Az Északi-középhegység térségében például 0 fok körül maradhat a hőmérséklet. Késő estére pedig -1 és +6 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint a reggeli, délelőtti órákban az Északi-középhegység tágabb térségében és az Észak-Alföldön ónos eső várható. Kisebb körzetekben az ónos eső mennyisége akár az 1 millimétert is meghaladhatja. Az északi határ mentén havazás is lehet – néhol még akár délután is.

-30 fokot is mértek már ezen a napon

A január 23-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -30 Celsius-fokot 1942-ben jegyezték fel Putnok településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1985-ben mért eredmény tartja, amikor 16,5 fokot mutattak a hőmérők Kaposváron.

Hidegfront miatt fájhat a fejünk

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint éjszaka hidegfront érkezik, előtte viszont a magasban melegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe. Az ónos eső miatt csúszósak az utak, óvatosan közlekedjünk! A légnyomás eleinte csökken, majd emelkedni fog.