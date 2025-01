Orvosmeteo: melegfront miatt ingadozhat a vérnyomás

Délnyugat felől lassanként felszakadozik ma a felhőzet, többféle a nap is kisüthet – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Nagy területen erős lesz a szél, délnyugaton viharos lökésekre is számítani kell. Eközben az ország nagy részén enyhül is az idő: a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 10, a Dráva mentén akár 11-13 fok között alakulhat. Ugyanakkor az Északi-középhegység tágabb térségében egész nap megmarad rétegfelhőzet, és arrafelé csupán mínusz 1 és plusz fok között csúcsértékeket mérhetünk. Az esti óráktól aztán észak felől vastagabb frontfelhőzet húzódik az ország fölé.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, a nappali enyhülés melegfronti hatással és erős légmozgással társul. Ez az arra érzékenyek körében fejfájást, vérnyomás-ingadozást, nyugtalanságot, ingerlékenységet válthat ki, ami a teljesítőképességet is negatívan befolyásolhatja. Estétől aztán már hidegfronti hatás érvényesül majd, ami fejfájást, migrént, görcsöket provokálhat a frontérzékenyeknél.

Holnap a frontális felhőzet és a csapadéksáv egyre inkább délre húzódik, nyomában pedig kisebb-nagyobb felhőtömbök zavarhatják majd a napsütést. Péntek estétől délnyugaton párássá válik a levegő, amiből köd is képződhet. A délnyugatiról északnyugatira forduló szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet 1 és 6 fok között várható.

