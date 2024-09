Orvosmeteo: még nem enyhül a kánikula

Napos időre számíthatunk ma kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. Az északkeleti, keleti országrészben megélénkülhet a keleties szél. Ezzel együtt a legmagasabb nappali hőmérséklet ismét 31-36 fok között alakul – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A napi középhőmérséklet néhány északkeleti és nyugati megye kivételével országszerte meghaladhatja a 25 fokot.

Orvosmeteorológiai szempontból is a hőség okozza jelenleg a legtöbb panaszt. Az országos tisztifőorvos augusztus 24-től rendelt el másodfokú hőségriasztást, amely csütörtök éjfélig marad érvényben. A tartós forróság az egészséges felnőttek szervezetét is megterheli, de különösen veszélyeztetettek a csecsemők és kisgyermekek, az idősek és az elhízással élők, valamint a várandós és a változókorban lévő nők. A kánikula mellett további panaszok forrása az allergiások körében, hogy most tetőzik a parlagfűszezon. Országszerte nagyon magas, az Alföldön pedig sokfelé extrém magas a pollenterhelés.

Érdemi változás csütörtökön sem valószínű. Napos, száraz időre van kilátás, legfeljebb kevés gomoly- és fátyolfelhő lehet az égen. A keleties szél ismét többfelé megélénkülhet. A hajnali 16-22 fokos minimumok után a legmelegebb órákra 30-35 fokig melegedhet a levegő napközben. Északkeleten azonban helyenként 30 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet.

Borítókép: MTI/Lakatos Péter