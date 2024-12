Orvosmeteo: már látszik, mikor lesz vége a szürke, ködös időnek

Erősen felhős vagy borult, helyenként párás időre van ma kilátás. Néhol szitálás, gyenge eső sem kizárt. A késő délutáni óráktól aztán nyugat, északnyugat felől elkezd határozottabban szakadozni a felhőzet – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A szél északi, északnyugati irányba fordul, illetve az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Másutt jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.

Időjárásunkat jelenleg anticiklon alakítja, ennek tudható be a viszonylagos eseménytelensége. Mindazonáltal a Hungaromet veszélyjelzése szerint az arra érzékenyek körében már ma is hidegfronti jellegű hatások érvényesülhetnek, ami fejfájást, migrént eredményezhet. Csütörtökről péntekre virradóra aztán egy gyengülő hidegfront éri el térségünket, amelyet később újabb frontok követnek majd, változatosabbá és csapadékosabbá téve az időjárást. A frontérzékenyek tehát nehéz időszak előtt állnak. Ehhez érdemes hozzávenni a hidegben fokozott megfázásveszélyt, illetve azt, hogy napfény hiányában szervezetünk D-vitamin-ellátása is akadozhat. Sőt, elsősorban az ország északi, északkeleti harmadában a levegőminőség is sokat romlott mostanra.

Csütörtökön nyugat felől tovább szakadozik a felhőzet, ezáltal a Dunántúlon már számottevő napsütés sem kizárt. Kelet felé haladva viszont lehetnek egész nap borult, párás területek. Helyenként ismét előfordulhat szitálás, gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, valamint a Dunántúlon időnként megélénkül az északi, északnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű.

Borítókép: Getty Images