Orvosmeteo: kettős fronthatás kínoz ma minket

A szerda többnyire felhős, esős időt tartogat. A szervezetünket kettős fronthatás terheli.

Szerda délelőtt délnyugat felől újabb felhősödés várható. A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar is. Az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat.

A szerda többnyire felhős, esős időt tartogat. Fotó: Getty Images

Napközben a délkeleti szél megélénkülése várható. A legmelegebb délutáni órákban általában 25 és 31 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb is lehet. Hajnalban pedig 18 és 25 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma főként az ország nyugati, délnyugati felén fordulhat elő zivatar, amelyet intenzív csapadék és szélerősödés kísérhet. Nyugaton, északnyugaton kiadós mennyiségű csapadék is lehet: a Dunántúl nyugati, északnyugati felén a szerda éjfélig lehulló csapadékösszeg helyenként elérheti vagy meghaladhatja a 20 millimétert is.

-0,6 fokot is mértek már ezen a napon

A szeptember 10-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -0,6 Celsius-fokot 2004-ben jegyezték fel Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1928-ban mért eredmény tartja, amikor 34,6 fokot mutattak a hőmérők Budapesten.

Ma kettős fronthatás terhel minket

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma kettős fronthatás terhel minket, egy hullámzó frontrendszer ugyanis nedvesebb léghullámokat és változékonyabb időt hoz. Több helyen is várható zivatar és szélerősödés, amely miatt az allergiás tünetek rohamszerű fokozódását tapasztalhatják az érintettek. A parlagfűszezon egyébként már túl van a tetőzésén. A légnyomás csökken.

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen - legkésőbb északkeleten is - záródik. A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk. Napközben hidegfronti hatás érvényesül, holnapra pedig már melegfrontot jósol az előrejelzés.

