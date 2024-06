Orvosmeteo: jeget hoz a szupercella

A kánikulai napok után most egy kis enyhülés érkezik, sok helyen eső is. A Kiderul.hu oldal szerint azért napsütés is várható a képződő gomolyfelhők mellett, amelyek az ország keleti, délkeleti felén tornyosulnak magasabbra. Többfelé lesz zápor, zivatar, majd délután a csapadéktevékenység súlypontja az ország keleti felére húzódik át. Arrafelé több hullámban valószínűek záporok, sőt heves (szupercellás) zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket felhőszakadás, nagyobb méretű jég, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetnek. A szél északira, északnyugatira fordul, helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 26 és 36 fok közé melegszik fel a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten a legmelegebb. Késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Getty Images

A fentiek alapján egyértelmű: a hidegfrontra érzékenyek készülhetnek több fejfájás-csillapítóval. De vérnyomás-ingadozás, fáradtság, koncentrációs gondok is előfordulhatnak. A légnyomás alacsony lesz.