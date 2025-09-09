Orvosmeteo: hideg- és melegfront váltogatja egymást, fájhat a fejünk

A frontok mellett zivatarokra és némi lehűlésre is számíthatunk napközben - figyelmeztet a Kiderül. Reggel, délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten elszórtan záporos, zivataros idő várható. Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban és ott is egyre kevesebb helyen alakulhatnak ki zivatarok. Estétől viszont már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is.

Sokaknál jelentkezhetnek migrénes panaszok. Fotó: Getty Images

A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

Napközben hidegfronti hatás érvényesül, holnapra pedig már melegfrontot jósol az előrejelzés. Az időjárás változásaira érzékenyeknél felerősödhetnek a görcsös panaszok, egyeseknél migrén is jelentkezhet. A nyárias időjárás még mindig kedvező a parlagfű pollenszórásának, így a parlagfű virágporának mennyisége országosan továbbra is a nagyon magas tartományban alakul.