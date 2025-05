Orvosmeteo: rossz hírünk van, itt az újabb hidegfront

A szombati napot már túlnyomórészt a napsütés dominálja, a Kiderül előrejelzése ugyanakkor egy hidegfrontra is felhívja a figyelmet.

A délnyugati országrészben is fokozatosan gomolyosodik a felhőzet. Összességében sok napsütés valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel, az északkeleti tájak fölé azonban vastagabb felhőzet érkezik, ott délután néhol záporeső is előfordulhat. A nyugatias szelet főként az északkeleti harmadban élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Néhány fokos lehűlést és kellemetlen tüneteket hoz az újabb hidegfront. Fotó: Getty Images

Szombat éjszaka egy hidegfront érkezik, ami néhány fokos lehűlést hoz majd, illetve az időjárás is változékonyabbra fordul a hatására. A fronthatásokra érzékenyeknél felerősödhetnek a görcsös panaszok, sokukat fejfájás gyötörhet. A szeles területeken a hőérzetünk is alacsonyabb lehet, javasolt rétegesen öltözködni. Jó hír ugyanakkor az allergiásoknak, hogy az esős területeken a levegő pollenkoncentrációja lecsökken, így várhatóan a tüneteik is enyhülnek.