Napközben csaknem 10 fokig emelkedhet a hőmérséklet az ország naposabb felén - írja a Kiderül. A Dunántólon azonban túlnyomórészt borús, felhős marad az idő vasárnap

Az ország nagyobb részén legfeljebb csak vékony fátyolfelhőzet lesz az égen, de a Dunántúlon és a középső területeken időszakosan vastagabb is lehet a felhőtakaró. Estétől a Dunántúl nagy részén már borult lesz az ég, és a keleti tájakon is helyenként megvastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem várható. A délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénk lesz, de a Bakonyban és a Fertő térségében erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet kora délután 3 és 9, késő este -3 és +4 fok között alakul.

Fronthatásokra napközben nem kell számítani, az előrejelzés szerint az időjárás változásaira érzékenyek tünetei vasárnap sem erősödnek fel. A levegő szennyezettségének mértéke ugyanakkor sok településen magasabb lehet, ami légzőszervi panaszokat eredményezhet, illetve az asztmások tünetei is felerősödhetnek miatta. A hideg hajnalokon az ízületi panaszok is felerősödhetnek, javasolt egy alapos átmozgató tornával indítani a napot.