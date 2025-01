A hétvége még hűvös lesz, de jövő hétfőtől nagy melegedésre számíthatunk - írja a Kiderül.

Délnyugaton egyes körzetekben akár tartósabban ködös, felhős maradhat az idő. Máshol általában gyengén felhős, napos idő várható, de helyenként előfordulhatnak közepesen vagy erősen felhős periódusok is. Délután nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, ami akár szűrheti is a nap fényét. Számottevő csapadék nem lesz, de a ködös tájakon ónos szitálás, hószállingózás, továbbá egy-egy helyen hózápor nem zárható ki. Az északnyugati, nyugati szél élénk lesz, majd délután mérséklődik, gyengül, és egyre nagyobb területen délire fordul a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3, 4 fok körül várható, de elsősorban a tartósabban ködös tájakon fagypont körüli értékeket is mérhetünk. Késő estére -8 és 0 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatásra sem ma, sem pedig a következő napokban nem kell számítani az előrejelzések szerint. A hővös idő ugyanakkor felerősítheti az ízületi fájdalmakat. Javasolt emiatt egy alapos átmozgató tornával kezdeni a napot.