Orvosmeteo: újabb hózáporok érkeznek pénteken

Borús, csapadékos időre számíthatunk pénteken, a Kiderül előrejelzése szerint országszerte újabb hózáporok is kialakulhatnak.

Felhős idő várható, általában csak rövidebb időszakokra bújik elő a nap. Zápor, hózápor főként a nap második felében több helyen is kialakulhat - helyenként kifehéredhet a táj. Az északnyugati szelet főként a Dunántúlon nagy területen erős lökések kísérik, a magasabban fekvő helyeken és záporok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 9 fok között várható, de a kevésbé szeles északkeleti tájakon akár több fokkal hidegebb is maradhat az idő. Késő estére -1 és +6 fok közé hűl le a levegő.

Napközben egy hidegfront okozhat kellemetlen tüneteket. A frontérzékenyek körében felerősödhetnek a panaszok, sokakat gyötörhet fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A hideg reggeleken az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek, érdemes egy átmozgató tornával kezdeni a napot.