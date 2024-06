Orvosmeteo: hidegfront enyhíti a kánikulát csütörtökön

A tegnapinál néhány fokkal enyhébb időre számthatunk csütörtökön, a Kiderül előrejelzése szerint még így is 34-36 fok körül alakulhat a maximumhőmérséklet. Egy hidegfront is okozhat napközben panaszokat.

Túlnyomóan napos időre számíthatunk kevés fátyol- és gomolyfelhővel, illetve kisebb koncentrációban szaharai por is lesz felettünk. Csapadék nem lesz. Az egyre nagyobb területen északira, északkeletire forduló szelet kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 36 fok között alakul, az északkeleti és északnyugati tájakon mérhetjük a 30 fok alatti értékeket. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fejfájás, alvászavarok is jelentkezhetnek a hidegfront miatt. Fotó: Getty Images

Napközben egy hidegfront is okozhat tüneteket a frontérzékenyek számára. Migrén és alvászavarok is jelentkezhetnek, utóbbi miatt napközben is indokolatlan mértékű fáradtság lehet rajtunk úrrá. Az UV sugárzás mértéke magas lehet, a fényvédő krémek használata mindenképpen indokolt. Az allergiás panaszok sem csillapodnak ma, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja országosan a közepes-magas tartományban alakul, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is.