Orvosmeteo: eső és lehűlés dominálja a hetet

A frontális felhőzet csak lassan halad kelet felé, ezért az ország keleti felén alapvetően száraz és napos idő várható a fátyolfelhők mellett, míg a Dunántúlon nyugat, északnyugat felé haladva egyre több és vastagabb lesz a felhőzet - írja a Kiderül. A Nyugat-Dunántúlon tartós eső várható, ott kiadós mennyiség is hullhat, az összefüggő csapadékzóna lassan araszol kelet felé. Előterében kialakulhatnak záporok, emellett a déli, délnyugati országrészben egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az ország nyugati felén megélénkül, a nyugati tájakon megerősödik az északnyugatira forduló szél, míg keleten döntően mérsékelt marad az alapvetően déli légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabban, 14 és 20 fok között alakul, a nyugati határ mentén reggel, délelőtt áll be a maximum-hőmérséklet. Késő este - hasonló területi eloszlás mellett - 8, 21 fok várható.

Napközben kettős fronthatás dominál, ami sokaknál okozhat kellemetlenséget. A hideg- és melegfrontra érzékenyek egyaránt tapasztalhatnak tüneteket, jelentkezhet fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Csütörtökön a felszáradó növényzetből ismét magas, helyenként nagyon magas szintre fokozódhat a pollenszórás, de már jelentősen elmarad a múlt héten tapasztalt csúcsértékektől. Péntektől (a Dunántúlon már csütörtök délutántól) ismét kiadós csapadék érkezik, ami alacsony-közepes szintre mérsékli a pollenterhelést.