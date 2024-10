Orvosmeteo: elhagyják a régiót a frontok

A tartós csapadék délelőtt keleten is megszűnik, a frontális felhőzet elvonul, mögötte azonban főleg az ország keleti harmadán erőteljes marad a felhőképződés. Arrafelé a déli óráktól záporok kialakulása valószínű, egy-két helyen az ég is megdörrenhet. Másutt alapvetően napos idő várható gomolyfelhőkkel, az északnyugati tájakra sodródhat még be néhány zápor. Az északnyugati, északi szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. A viharos időjárás egyik kiváltója az Európát is elérő Kirk hurrikán, ami miatt napközben kettős fronthatás is okozhat kellemetlenségeket.