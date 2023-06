Orvosmeteo: csapadékos napok jönnek

Borús időre számíthatunk a következő napokban, országszerte záporok, zivatarok csaphatnak le - írja a Kiderül.

Hétfőn kezdetben még inkább fátyolfelhős időre van kilátás, ám napközben délnyugat felől egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, némi napsütésre északkeleten számíthatunk. A záporos csapadékgócok kora délelőtt az Észak-Dunántúlról is levonulnak, de a vastagabb felhővel borított tájakon időszakos, gyenge eső ezt követően sem zárható ki. Kora estétől dél, délnyugat felől viszont már egyre több helyen valószínű eső, záporeső, zivatar. A keleti, délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, de zivatar környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére többnyire 14 és 20 fok közé hűl le a levegő, de néhol hűvösebb is lehet.

Csapadékos időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Fronthatásra hétfőn nem kell számítani, a levegő azonban néhány fokot melegszik majd, így az arra érzékenyeknél melegfrontra jellemző tünetek jelentkezhetnek. Az allergiásoknak rossz hír, hogy a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja várhatóan országosan magas, helyenként elérheti a nagyon magas szintet. A pázsitfűfélék mellett már a kora nyári időszakra jellemző lágyszárúak allergénjei is egyre nagyobb arányban jelennek meg a levegőben. A viharok hatására a nagyobb pollenek apróbb szemcsékre esnek szét, amelyek még hevesebb reakciót váltanak ki az arra érzékenyek szervezetéből.

