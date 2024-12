Orvosmeteo: borús, ködös idő váltja a napsütést

A Dunántúlon általában napos idő várható ma, illetve a déli óráktól a középső országrészben is mind nagyobb területen süthet ki a nap. Keleten viszont egész nap borult, párás, ködös időre van kilátás – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Számottevő csapadék nem válószínű, de néhol kialakulhat enyhe szitálás. A légmozgás többnyire gyenge marad, legfeljebb Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás tájakon 1 és 4, a naposabb országrészekben 5 és 10 fok között alakul.

Európa nagy részén, így nálunk is anticiklon határozza meg jelenleg az időjárás alakulását. Ilyen módon nyugodt, eseménytelen időben lehet részünk, és nem kell fronthatástól tartani. Mindazonáltal a tartósan borult, ködös környezet egyfelől negatívan hat a hangulatra, másfelől a hidegben számolni kell a felső légúti fertőzések megemelkedett kockázatával. Éppen ezért fontos, hogy ha kimozdulunk otthonról, mindig öltözzünk kellően melegen és rétegesen, továbbá ügyeljünk az alapvető higiéniai szabályok betartására, kiemelten a rendszeres kézmosásra. A napfény hiánya miatt érdemes tudatosan gondoskodni szervezetünk D-vitamin-ellátottságáról is.

Az anticiklon, valamint a gyenge légmozgás okán egyre nagyobb területen párássá válik a levegő. Így aztán holnap is sokfelé számíthatunk ködre és rétegfelhőzetre, ráadásul napközben nyugat felől vastagabb felhőzet is érkezik az ország fölé. Helyenként előfordulhat szitálás, ónos szitálás, sőt, késő délután és este nyugaton akár gyenge eső is. A magasabban fekvő területeken néhol havas eső sem kizárt. A légmozgás mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű.

