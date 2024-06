Orvosmeteo: beüt a melegfront kedden

Általában sok napsütésre van kilátás, a felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, a csapadékgócok száma átmenetileg csökken - írja a Kiderül. Főleg késő délutántól törhetnek egyre magasabbra a képződő gomolyfelhők, és előbb a déli országrészben valószínű zápor, zivatar, miközben nő a számosságuk. Néhol felhőszakadás is előfordulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 27 és 33, a késő esti hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű.

Fejfájás, migrén is jelentkezhet. Fotó: Getty Images

Napközben melegfronti hatás okozhat kellemetlenségeket. A frontétrzékenyek enyhébb fronthatással számolhatnak ma, ami várhatóan szerdán fokozódik majd. Jelentkezhet emiatt fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödnek. Az allergiások panaszai csak a csapadékosabb területeken enyhülhetnek. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. Az útifű virágpora országosan közepes, helyenként magas koncentrációban lehet jelen, míg a libatopféléké, a lóromé, a kenderféléké, a gyékényé, a sásféléké, valamint az ernyősvirágzatúaké országosan alacsony.