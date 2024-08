Orvosmeteo: a jégeső sem kizárt a tűzijáték napján

A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Délelőtt is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de nagyobb számban majd délután alakulhat ki elsősorban az ország északnyugati, nyugati felén - akár több hullámban - zápor, zivatar. Az intenzívebb cellákat elsődlegesen felhőszakadás, de jégeső is kísérheti. Az északi, északkeleti szél a Dunántúlon és az északkeleti harmadban több helyen élénk, néhol erős lesz, zivatarok környezetében is átmenetileg megerősödhet, viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 37 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 23 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet. azoknak, akiknek bármilyen egészségügyi problémájuk van, nem javasolt hosszabb időt szabadtéri programon tölteni ezen a napon, hiszen a kánikula frontoktól függetlenül megviseli a szervezetünket.