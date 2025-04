Nyárias időjárás húsvétkor – a frontra érzékenyeket megviseli a hirtelen melegedés

Húsvétra olyan időnk lesz, amit mindig is elképzeltünk erre a hétvégére. Szikrázó napsütés, nyárias meleg. Vagyis napos idő várható a kevés fátyolfelhő és a képződő gomolyfelhők mellett, utóbbiak főként a Dunántúlon időszakosan jobban összeállhatnak – írja a kiderul.hu.

Eső előfordulhat

Nem biztos, hogy eső egyáltalán nem lesz, de a szelídebb fajtából, és legfeljebb néhol fordulhat elő zápor. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül.

Jó időben jó a húsvét - Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő, ami áprilishoz képest kimondottan jónak mondható. Azonban ez a javulás, felmelegedés gyorsan következik be (szombaton sok helyen még erős vihar, eső volt), ezért a változás megviselheti az arra érzékenyebbek szervezetét.

Meleg, párás lesz a levegő

Magas lesz a páratartalom, amit egyrészt a szív- és érrendszeri problémákkal küzdők éreznek meg, másrészt azok, akiknek ízületi gondjaik vannak. De a gyorsan emelkedő hőmérséklet a fejfájósokat is megviselheti. Ezekben a napokban nő a pollenkoncentráció is, ezért az allergiások is készülhetnek a tünetek erősödésére.