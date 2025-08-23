Orvosmeteo: a fronthatásnak vége, de visszatér a kánikula

Ahogy az lenni szokott, augusztus 20-a után jött némi enyhülés a rekordfokok után, és jelenleg egészen kellemes a hőmérséklet és az ország legtöbb részén szép napsütésre ébredhettek. Szombat délelőtt a keleti, északkeleti harmadban és a nyugati tájakon lehet kissé több a felhő, délután viszont másutt is sok gomolyfelhő képződhet, amelyek a napsütést zavarhatják – írja a kiderul.hu. Csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor. Ismét erőre kap az északnyugati, nyugati szél, amelyet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Késő estére többnyire 9 és 19 fok közé hűl le a levegő. Jövő hét közepén azonban az ország egyes régióiban visszatérhet a kánikula, és ismét 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.

Ideális szabadtéri időtöltésre a nyár vége - Fotó: Getty Images

Fonthatásra ma nem kell számítanunk, így az arra érzékenyek tünetei is fokozatosan enyhülnek. A kellemetlen tünetek fokozatosan megszűnnek. A lehűlésnek és annak, hogy itt-ott eső is előfordul, megvan az az előnye, hogy alacsonyabb a levegő pollenkoncentrációs értéke – ám ez hétvégére emelkedik.