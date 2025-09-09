Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +26°
Hidegfront

Viharos széllökésekre és jégesőre figyelmeztetnek

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Felhőszakadásra és jégesőre figyelmeztetnek a keleti megyékben.

Felhőszakadás, zivatarok és jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést több keleti megyére - hívta fel a figyelmet a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. Az alábbi térképen figyelemmel kísérhetjük, hol figyelmeztetnek viharokra.

Ez is érdekelhet

időjárás, térkép
A keleti országrészben várható jelentősebb csapadék. Fotó: met.hu

Az előrejelzés szerint a zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájakra korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a jelentős csapadék (10-25, néhol > 25-30 mm) lesz, de kisebb méretű jég (<2 cm) és erős vagy viharos széllökés (50-70 km/h) is társulhat hozzájuk. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként ismét létrejöhetnek a már említett kísérőjelenségekkel.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

vihar időjárás jégeső

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +26 °C
Minimum: +15 °C

Egyre inkább csak északkeleten számíthatunk még további záporra, zivatarra, másutt több órára kisüt a nap, de késő délutántól nyugat, délnyugat felől növekszik a felhőzet, és a Dunántúl délnyugati felén eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben hidegfronti hatás érvényesül, holnapra pedig már melegfrontot jósol az előrejelzés.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra