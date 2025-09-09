Viharos széllökésekre és jégesőre figyelmeztetnek

Felhőszakadás, zivatarok és jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést több keleti megyére - hívta fel a figyelmet a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. Az alábbi térképen figyelemmel kísérhetjük, hol figyelmeztetnek viharokra.

A keleti országrészben várható jelentősebb csapadék. Fotó: met.hu

Az előrejelzés szerint a zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájakra korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a jelentős csapadék (10-25, néhol > 25-30 mm) lesz, de kisebb méretű jég (<2 cm) és erős vagy viharos széllökés (50-70 km/h) is társulhat hozzájuk. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként ismét létrejöhetnek a már említett kísérőjelenségekkel.