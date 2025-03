Orvosmeteo: bekeményít a front, zivatarokra és ingerlékenységre készüljünk

A csapadékzóna északkelet felé halad, így többfelé – kisebb mennyiségben északnyugaton és délkeleten is – előfordulhat eső, zápor. Délután azonban nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet és kisüt a nap. Emiatt nyugatról kelet felé tartó záporok is kialakulhatnak, a Dunántúlon pedig akár zivatar is lehet. A keleti, északkeleti harmadban tartósabban is borult maradhat az idő.

A vasárnap során több nedves léghullám is érkezik, tehát csapadékos napra készülhetünk. Fotó: Getty Images

A délies szél többfelé megélénkülhet, a Nyugat-Dunántúlon viszont meg is erősödik. Északnyugaton akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legenyhébb délutáni órákban 14 és 21 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk, de a tartósabban borult, csapadékos északkeleti harmadban akár néhány fokkal hidegebb is lehet. Késő estére pedig 4 és 13 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint vasárnap elsősorban a délutáni órákban fordulhat elő zivatartevékenység a Dunántúlon, annak is főként a középső, nyugati részén.

-11,7 fokot is mértek már ezen a napon

A március 23-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -11,7 Celsius-fokot 2003-ban jegyezték fel Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1977-ben mért eredmény tartja, amikor 27,1 fokot mutattak a hőmérők Tiszakécskén.

Melegfront hoz kellemetlen panaszokat

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint vasárnap még mindig a melegfronti hatás érvényesül, további nedves léghullámok érkeznek. A frontérzékenyek ingerküszöbe alacsonyabbá válik, zajérzékenységet és ingerlékenységet tapasztalhatnak. A légnyomás csökken.