A hétvégén visszatér a kánikula

A fátyolfelhők mellett a gomolyfelhők egy része összeesik, hajnalban rétegfelhőzet képződhet. Pára, foltokban köd is kialakulhat. A záporok, zivatarok számossága csökken, de helyenként még előfordulhatnak az éjszaka második felében is. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de záporok, zivatarok mentén átmenetileg erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Akárcsak tegnap, ma is kettős front dominálja az időjárást, ami sokaknál okozhat kellemetlenségeket.