Milyen tünetek utalhatnak vérrögre?

Mi az a homocisztein és milyen összefüggésben van a vérrögök kialakulásával? Erről korábbi cikkünkben kérdeztük a téma szakértőjét.

A vérrögnek lehet jótékony szerepe is a szervezetben, mivel segít megállítani a vérzést. De ha olyan helyen keletkezik vagy marad meg, ahol igazából nincs rá szükség, akkor akár komoly egészségügyi problémát is okozhat, legsúlyosabb esetben pedig halálhoz is vezethet. Érdemes tehát megjegyezni azokat a jeleket, amelyek figyelmeztetnek a veszélyre.

A mélyvénás trombózis jelei

A mélyvénás trombózis általában egy, a lábban futó vénában alakul ki, de akár a kismedencében vagy a karban is előfordulhat. Azért is veszélyes, mert gyakran nem okoz korán felismerhető tüneteket, de ha mégis, akkor a következők fordulhatnak elő: melegséget, érzékenységet vagy fájdalmat tapasztalhatunk az érintett karban vagy lábban. A kellemetlen érzés leginkább az izomhúzódáshoz hasonlít.

Ezen kívül duzzanat jelentkezhet azon a karon, lábon, kézen vagy lábfejen, ahol vérrög alakult ki, illetve a bőr színe vörösesre vagy lilára változhat. A tünetek sok esetben kizárólag ott jelentkeznek, ahol maga a vérrög található, és csak egyik láb vagy kar esetén érezzük ezeket.

Artériában kialakuló vérrögök

Ha egy artériában alakul ki vérrög, akkor stroke-ot vagy szívrohamot is okozhat, ha pedig a tüdőben, akkor tüdőembóliát. Erre figyelmeztethet például az éles mellkasi fájdalom (különösen mély levegővétel esetén), a láz, a szédülés, a szapora pulzus, a látszólag indokolatlan izzadás, a hirtelen légszomj, illetve az is, ha vért köhögnénk fel. Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk magunkon vagy a környezetünkben bárkin, azonnal orvost kell hívni.

A tartós ülőmunka növeli a trombózisveszélyt. Fotó: Getty Images

A test más részein is előfordulhatnak vérrögök. Ha a hasban keletkezik, azt erős hasfájás, hányás vagy hasmenés jelezheti. Az agyban történő érelzáródásra beszédzavar, szédülés, látásproblémák, az arcban és a karokban érzett gyengeség vagy erősfejfájásis utalhat. Ha pedig a vérrög a szívben van, az mellkasi fájdalommal, szorítással, nehézlégzéssel, a felsőtestben kialakuló diszkomfortérzéssel, hányingerrel, szédüléssel járhat.

Kiket veszélyeztet leginkább?

A vérrög kialakulásának kockázatát növeli, ha sokat utazunk repülőn vagy éppen valamilyen műtétből lábadozunk és sok időt töltünk kórházban fekvőbetegként. Rizikónak vannak kitéve továbbá a kerekesszékesek, ülő- és állómunkát végzők. A trombózisveszély nőhet továbbá bizonyos rákbetegségek, krónikus gyulladásos betegségek, diabétesz, magas koleszterinszint, jelentős túlsúly, dohányzás, várandósság és 60 év feletti életkor esetén is.