Koronavírus: pénzt kapnak a franciák, ha bringáznak

Franciaországban május 11-től fokozatosan enyhítenek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon, de az ottani kormány azt szeretné elérni, ha ez nem járna együtt azzal, hogy az emberek visszaülnek az autóikba. Ezért azt találták ki, hogy pénzzel támogatják azokat, akik kerékpárra ülnek - pontosabban, azokat, akik újra rászoknak a biciklizésre. Személyenként 50 euróval, vagyis átszámítva közel 18 ezer forinttal járulnak hozzá a kerékpárok szervizköltségéhez.

A francia ökológiai átmenetért felelős miniszter, Elisabeth Borne április végén jelentette be, hogy 20 millió eurót különítettek el erre, illetve az összegből jutna fejlesztésekre és oktatásra is. A kormány így nemcsak a levegő szennyezettségét szeretné alacsonyan tartani, hanem a nagyvárosi tömegközlekedésben, például a metróban és buszokon jellemző zsúfoltságot is el akarják kerülni. Ugyanis a tömeg jelentősen megnehezíti a szociális távolságtartás gyakorlását, ami pedig nagyon fontos lenne, mert igen jelentős szerepet játszik a koronavírus terjedésének megakadályozásában.

Új kerékpárutakat is építenek

Párizs és más városok is további bicikliutak létrehozását tervezik. A francia fővárosban jelenleg körülbelül 370 km kerékpárút áll a bringások rendelkezésére, és ezt közel a duplájára, 650 km-re tervezik kibővíteni ideiglenes sávok kijelölésével a közeljövőben. Párizs polgármestere, Anne Hidalgo a Twitteren azt írta, hogy a város a zsúfolt 1-es, 4-es és 13-as metró vonalán is új kerékpárutakat fog kijelölni. Emellett a forgalmas Rue de Rivoli utca is bringás zóna lesz - rajtuk kívül csak a buszok, taxisok és csak sürgősségi járművek hajthatnak majd be ide.

