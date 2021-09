Így vegyük rá magunkat az edzésre

2021. szeptember 10.

Még a rendszeresen sportolóknak is vannak olyan napjaik, amikor egyáltalán semmi kedvük a mozgáshoz - hát még azoknak, akik esetleg csak most kezdik el beépíteni a rendszeres edzést a mindennapjaikba. Szerencsére vannak olyan módszerek, amelyekkel még ilyenkor is sikeresen rávehetjük magunkat egy kis testmozgásra.

A Healthista cikke összegyűjtött néhány módszert, amellyel motiválhatjuk magunkat az aktívabb életmódra. Az egyik legfontosabb tipp, hogy próbáljuk meg a mozgást beépíteni a mindennapi szokásaink közé. Ehhez körülbelül három olyan hétre van szükség, amikor minden másnap tudatosan és tervezetten betervezünk valamilyen, körülbelül 30 perces mozgást, és ehhez aztán tartjuk is magunkat. Ha ezt végigvisszük, a negyedik hétre már szinte automatikussá válik a dolog. Segít az edzőpartner és a 10 perces szabály Nem mindegy, mikor edzünk Testünk másképp reagál a reggel és az este végzett fizikai aktivitásra. Alkalmazzuk a 10 perces szabályt: csináljuk meg az edzésünk első 10 percét, ezután figyeljük meg, hogyan érezzük magunkat. Ha még ezután sem érezzük a lendületet, akkor lehet, hogy egyszerűen túl fáradtak vagyunk, és a testünk ezt így jelzi. Nagyon sokszor azonban az első 10 perc után megérkezik a lendület és a motiváció is ahhoz, hogy folytassuk a mozgást, mert inkább csak fejben voltunk fáradtak, nem fizikailag. Az edzőpartnerek motiválhatják egymást a jobb teljesítményre. Fotó: Getty Images Egy kis plusz mentális lökést adhat, ha a mozgás előtti napon még este összepakoljuk az edzőruháinkat, sportszereinket, vagy beidőzítjük a telefonunkon azt a videót, amire mozogni tervezünk. Ez segít fejben is felkészülni arra, hogy másnapra a mozgás egy fix, betervezett program. Állítsunk be emlékeztetőket a naptárunkban, amelyek időnként felvillannak, és jelzik, hogy az adott héten melyik napra, mikorra, milyen és mennyi mozgást terveztünk be.

Sokaknak segít mozgás közben, ha edzőpartnerrel edzenek, mivel így sport közben motiválni tudják egymást. Ráadásul az ember sokkal kevésbé hajlamos lemondani egy edzést, ha valaki mással már előre megbeszélte, és nem egyedül tervezett mozogni. Vannak, akiknek az is sokat segít, ha az edzésrutinjukon belül különféle mozgásformákat váltogatnak, vagy esetleg havonta valami újat próbálnak ki. Akinek esetleg az unalom vagy a monotónia miatt megy el a kedve a sporttól, annál a változatosság nem kevés extra motivációt adhat.