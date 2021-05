Életveszélyes is lehet az edzőterembe való visszatérés

A koronavírus-járvány a legtöbb érintett országban csillapodni látszik, így elkezdődtek az enyhítések. A lazítás részeként újra kinyithattak az edzőtermek, sportközpontok, amelyeket meg is rohamoztak az emberek, hogy formába lendüljenek nyárig - a több mint egyéves bezártság ugyanis sokak testén nyomot hagyott. Mint arra azonban a webMD cikke rámutatott, a szakemberek óvatosságra intenek mindenkit: nem szabad túlhajtanunk magunkat, különben megvan a veszélye, hogy kialakul egy ritka, de súlyos - akár életveszélyes - betegség, a rhabdomyolysis.

Óvatosan az edzéssel a visszatérés után. Fotó: Getty Images

Mi az a rhabdomyolysis?

A rhabdomyolysis az izmok lebomlásával és károsodásával járó rendellenesség. Amikor az izmok megsérülnek, az izomsejtek szétesnek, elpusztulnak, aminek hatására az izomban lévő mioglobin a véráramba kerül, majd kiválasztódik a vesében. Ez károsíthatja a vesét, és az esetek akár 40 százalékában veseelégtelenséget okozhat. A rhabdomyolysis ritka betegség, és ha időben felfedezik, könnyen kezelhető. Halálhoz is vezethet azonban, amennyiben az érintett későn kerül orvoshoz. Három fő tünete az izomduzzanat és -gyengeség, a sötét színű vizelet és a csökkent vizeletürítés. Ezenkívül olyan szimptómák is utalhatnak rá, mint a fáradtság, a zúzódások, alázvagy a hányinger.

Bár kábítószer-használat, súlyos dehidratáció, sztatinszedés és extrém hőmérséklet is állhat a kialakulása hátterében, sokszor akkor fordul elő, ha valaki túledzi magát. Most pedig, amikor a járvány lecsengőben van, és sokan úgy térnek vissza az edzőtermekbe, hogy valószínűleg közel sem olyan fittek, mint régen, fokozottan figyelni kell a terhelhetőségre.

"A karjaim olyanok voltak, mint a kocsonya"

"Az edzés utáni napon nem tudtam kiegyenesíteni a karomat, amely két nappal később elkezdett bedagadni. Ahogy telt az idő, egyre jobban fájt, és úgy éreztem, nagyon dehidratált vagyok. Ekkor már tudtam, hogy valami nincs rendben" - mesélte egy Marc Nair nevű férfi. Egy olyan edzés után jelentkeztek nála a tünetek, amelyen kezdőként vett részt, az edző azonban nem vette ezt figyelembe, és ugyanazokat a gyakorlatokat végeztette vele, mint a törzsvendégeivel. A fotósként dolgozó Nair végül kórházba ment. A vizelete sötét árnyalatú volt, a vérvizsgálatok pedig rhabdomyolysist mutattak ki. "A karjaim olyanok voltak, mint a kocsonya" - emlékszik vissza Nair, aki egy hétig feküdt kórházban. Ez alatt az idő alatt egyebek mellett infúziós kezelést kapott, hogy csökkentsék a duzzanatot és kivezessék a méreganyagokat a véráramából.

Dr. Marcelo Campos bostoni családorvos azt mondja, egyesek genetikailag hajlamosak a rhabdomyolysis kialakulására, amit súlyosbíthat például a nem megfelelő folyadékbevitel is. "Sőt, ha mindezekhez még egy kemény edzést is hozzáadunk - ami lehet erőnléti, de akár kardióedzés is -, akkor még nagyobb a veszély. Az embereknek nagyon oda kell figyelniük, amikor egy hosszabb szünet után visszatérnek a sporthoz. Azt hiszik, hogy már az első alkalommal is meghajthatják magukat, pedig pont ez keveri őket bajba" - így a szakember, aki az edzők felelősségére is felhívta a figyelmet: fontos, hogy ők is felkészültek legyenek, és ne hagyják, hogy klienseik ész nélkül kezdjenek el sportolni.

"Nem éri meg kórházba kerülni csak azért, hogy fittebb legyél"

A szakértők szerint a fokozatos építkezés a legjobb taktika: erőnk, állóképességünk visszanyerésével párhuzamosan növelhetjük az edzés gyakoriságát, intenzitását. Figyeljünk arra is, hogy jól hidratáltak maradjunk, ennek érdekében fogyasszunk edzés előtt, alatt és után is elegendő mennyiségű folyadékot. Tartsunk bizonyos időközönként szünetet, és ügyeljünk rá, hogy ne melegedjünk ki túlságosan. Célszerű az alkoholt is kerülni, mert elősegítheti a kiszáradást azzal, hogy vizet von el a szervezetből. "Ha új munkahelyre kerülünk, nyelvet tanulunk, vagy elkezdünk hangszeren játszani, időbe kerül, amíg belejövünk az egészbe. Az izmainkkal is ugyanez a helyzet" - magyarázza dr. Campos. Hozzátette: bár a rhabdomyolysis komoly dolog, általában csak nagyon intenzív, ismétlődő edzések után fordul elő. Ezért is kell ismerni a határainkat, és hallgatni a testünkre.

Osztja dr. Campos véleményét Rick Mayo edző, edzőterem-tulajdonos is, akinél évtizedekkel ezelőtt, a húszas évei elején alakult ki rhabdomyolysis. Fogadásból eszméletlen mennyiségű guggolást csinált meg, aminek hatására a következő napokban a lábai megdagadtak és fájtak, a vizelete pedig zavarossá, rozsdás színűvé vált. "Nem kezeltettem magam, ami utólag visszagondolva szörnyű ötlet volt. Nem lett veseelégtelenségem, de ez csak a szerencsén múlott" - szögezi le a férfi, aki arra biztatja a visszatérőket, hogy nyugodtan és lassan kezdjenek, ne vigyék túlzásba. "Nem éri meg kórházba kerülni csak azért, hogy fittebb legyél."