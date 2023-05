Biciklivel kirándulnál? Erre figyelj, mielőtt elindulsz

A kerékpározás nagyon népszerű manapság, van azonban, amit nem árt tudni, ha biciklitúrára indulunk. A kerékpárutakkal körülvett keszthelyi Sirius Hotel közleménye öt pontban gyűjtötte össze, mire érdemes figyelni, ha jó élményekkel szeretnénk hazatérni a kirándulás végén.

A kerékpártúrák remek kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a melegebb hónapokban. Fotó: Getty Images

Ellenőrizd a bicikli állapotát, mielőtt útra kelsz

Múlt ősszel még jól működött? Ne gondold, hogy most is abban az állapotban van, ezért mindenképpen ellenőrizd indulás előtt. Érdemes megnézni a keréknyomást, a fékeket, a lámpákat, a láncot és a váltót, hogy biztosan ne érjen meglepetés útközben. Ha esetleg már több hónapja áll a garázsban a kerékpár, nem árthat, ha elviszed egy szervizbe, ahol tüzetesen átnézik. Még a túrát megelőző nap menj egy kört, hogy kiderüljön, tényleg minden jól működik-e. Így még marad időd szükség esetén egy kis bütykölésre, és nem a kirándulás reggelén derül ki, hogy gond van.

Válassz a képességeidnek megfelelő útvonalat

Amennyiben a szezonban még nem ültél biciklin, akkor nem a legszerencsésebb, ha rögtön egy hosszabb túrára indulsz el, amely tele van meredek emelkedőkkel. Mint minden sportban, itt is fontos a fokozatosság. Ha pedig gyerekekkel együtt vágsz neki a kalandnak, akkor válassz rövidebb, több pihenőhellyel rendelkező útvonalat.

Figyelj a megfelelő ruházatra

A ruhád legyen kényelmes, hiszen nincs annál zavaróbb, ha folyamatosan igazgatni kell pedálozás közben, ráadásul balesetveszélyes is, mert elvonhatja figyelmet az útról. Tavasszal és nyáron bármikor elkaphat egy zápor, így nem árt, ha van nálad egy vízhatlan kabát. Már kapható kifejezetten kerékpározáshoz kifejlesztett esőkabát, amely leér egészen a térd alá, így a lábat is megvédi az esőcseppektől. Emellett a fényvisszaverő vagy élénk színű ruha a legjobb választás, különösen gyerekeknek, hiszen őket nehezebb észrevenni az úton. Figyelj rá, hogy a nadrágod szára ne legyen túl bő, mert esetleg beszorulhat a láncba, beakadhat a pedálba. Ha rendszeresen bicajozol, érdemes lehet külön biciklis nadrágot beszerezned, amely párnázottsága miatt kényelmes a hosszabb kirándulások alatt is.

A KRESZ a kerékpárosokra is vonatkozik

Aki biciklire pattan, járművezetővé válik, így be kell tartania a KRESZ szabályait! Ismerned kell a közúti jelzéseket, ha pedig már legalább iskoláskorú gyerekkel vágsz neki a túrának, akkor mindenképp tanítsd meg az alapvető közúti jelzőtáblák jelentésére és a biciklizés közben használatos kézjelekre. Mi több, hasznos, ha elviszed egy kifejezetten gyerekeknek kialakított KRESZ-parkba, ahol játékos formában tanulhatja meg a közlekedés szabályait. A Sirius szakértője arra is felhívja a figyelmet, hogy gyakori jelenség a kerékpározás alatti mobilhasználat. Ez azonban rendkívül balesetveszélyes, így a mobilnyomkodást mindenképpen hagyd a pihenőkre.

A KRESZ alapján kötelező biciklis tartozékokról se feledkezz meg:

sisak, hogy védve legyen a fejed, ha elesnél (lakott területen kívül, 40 kilométer/óra feletti sebességnél kötelező viselni);

csengő, hogy jelezni tudd a közeledésedet másoknak;

lámpák, prizmák elöl és hátul, hogy sötétedés után is jól látható maradj;

két egymástól független fék elöl és hátul, hogy azonnal meg tudjunk állni szükség esetén;

fényvisszaverő mellény, hogy észrevegyenek az autósok (lakott területen kívül az úttesten éjszaka vagy rossz látási viszonyok között közlekedve kötelező viselni).

Legyen nálad elegendő étel és ital

Szükség van elegendő folyadékra, hiszen ajánlott sok vizet vagy izotóniás italt inni mozgás közben, hogy pótold az izzadással elvesztett elektrolitokat. Sportolás közben megengedhetsz magadnak cukortartalmú üdítőket is, például valamilyen 100 százalékos dzsúsz formájában, így pótolni tudod az elhasznált energiát. Ami pedig az étkezést illeti, készíts be a hátizsákodba gyümölcsöt, fehérjés kekszet, müzliszeletet, akár energiazselét – ezek gyors segítséget jelentenek, ha valaki megéhezne a csapatból. Jól megpakolt szendvicsekkel, hideg tésztasalátával pedig akár az ebédet is kiválthatod.

