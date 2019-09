A legjobb zsírégető mozgásformák

Számos olyan kutatás készült már, amely a különböző mozgásformák energiafelhasználását vizsgálja, hogy kiderüljön, melyikkel égethető el egységnyi idő alatt a legtöbb kalória. Dr. Tim Church, a Pennington Biomedical Research Center professzora szerint a legfontosabb tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy minél több izomcsoportot vonunk be a mozgásba, illetve minél keményebben és minél hosszabb ideig dolgoztatjuk ezeket az izmokat, annál több energiát fog felhasználni a testünk. Tehát ha szeretnénk igazán sok kalóriát elégetni, akkor olyan edzéseket érdemes beiktatni, amelyek az alsó- és a felsőtestet is egyaránt megmozgatják, és amelyek magas intenzitású gyakorlatsorokat tartalmaznak.

Milyen edzéssel égethetjük el a legtöbb kalóriát?

Ennek alapján a crossfit vagy tabata típusú edzések tűnhetnek a leghatékonyabbnak. A crossfiten belül létezik egy "Cindy" nevű edzés, amely során húzódzkodásokat, fekvőtámaszokat és guggolásokat kell végrehajtani annyi ismétléssel, amennyit csak bírunk - ezzel például 13 kalóriát égethetünk el percenként. Ez egy 20 perces edzés, amely alatt tehát 260 kalória égethető el. A tabata típusú edzésnél ha 4 perces blokkokban végzünk saját testsúlyos, illetve kardióelemet is tartalmazó gyakorlatsorokat, mindezt maximális intenzitással, rövid pihenőkkel, akkor percenként 14,5, míg 20 percenként 280 kalóriát használ fel a szervezetünk. Természetesen sok minden függ attól is, hogy kinek mit jelent a maximális intenzitás, mennyire edzett, mennyi az életkora, a testsúlya. A HIIT (high intensity interval training) is egy kifejezetten kalóriafaló mozgásforma.

A futás szintén nagyon jól égeti a kalóriákat, bár hogy kinél pontosan mennyit, az szintén változó. Egy 55 kg súlyú ember 30 percnyi kocogással nagyjából 260 kalóriát égethet el, míg egy 75-80 kg súlyú ugyanennyi idő alatt, ugyanilyen tempóban akár 400-at is. Az egységnyi idő alatt elégethető kalóriák számát úgy növelhetjük, ha gyorsítunk a tempón, de ehhez nyilván bizonyos fokú edzettségi szint is szükséges.

A Colorado Egyetem kutatói azt is kimutatták, hogy a magasabb intenzitású edzések a mozgás végeztével még néhány órán át képesek növelni az energiafelhasználást, de mivel ez a hatás hamar elmúlik, nem jelent igazán komoly pluszt az elégetett kalóriák számában. A mozgás intenzitása mellett az időtartama is számít az University of New Mexico tanulmánya szerint. A kalóriafelhasználást tehát úgy növelhetjük meg a legjobban, ha olyan mozgást választunk, amelyet a lehető leghosszabb ideig vagyunk képesek végezni a lehető legmagasabb intenzitáson. Ez biztosítja, hogy nemcsak edzés közben, hanem még néhány órán át utána is a lehető legmagasabb fokozaton dolgozzon az anyagcserénk.

