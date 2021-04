A helyes gyaloglás titkai: ezekre figyeljünk

A rendszeres gyaloglás az egyik legjobb alacsony intenzitású testmozgás, amelyhez nincs szükség másra, csak egy kényelmes cipőre. Ugyanakkor, ha mindennap teszünk egy sétát sportolási céllal, vannak bizonyos dolgok, amikre mindenképpen érdemes odafigyelni. Ezekről készített összeállítást a brightside.me.

Fontos a megfelelő tartás

Gyaloglás közben is érdemes odafigyelni a megfelelő testtartásra. Ha nem figyelünk oda arra, hogy a hátunk nagyjából egyenes legyen, és előregörnyedünk, az hosszú távon csípő- és derékfájáshoz vezethet. Ügyeljünk arra is, hogy a vállainkat ne húzzuk fel és ne feszítsük meg, mert szinte biztos, hogy meg fognak fájdulni. Helyette engedjük le őket, és arra is figyeljünk, hogy ne húzzuk őket erőből hátra, inkább csak lazán.

Gyaloglás közben is érdemes odafigyelni a megfelelő testtartásra. Fotó: Getty Images

Arra is ügyeljünk, hogy ne telitalppal sétáljunk, ne csapjuk a talpunkat a földnek, hanem inkább gördülni próbáljunk a saroktól a lábfej első része felé. Ezáltal nem éri felesleges terhelés a bokát, térdet és csípőt, és nagyobb eséllyel kerülhetjük el az ízületi fájdalmakat. Ha a lábfej első részére és a lábujjakra nehezedve járunk, akkor hosszú távon az Achilles-ínunk fogja bánni. A lendületet mindig a hátrébb lévő láb farizmaiból és hátsó combizmaiból nyerjük a következő lépéshez.

Tényleg égethetünk zsírt gyaloglással? A séta és a gyaloglás két meglehetősen hétköznapi tevékenység - de mi van akkor, ha edzésformaként választjuk őket? Utánajártunk, lehet-e egyszerű gyaloglással zsírt égetni és fogyni. Mutatjuk, mire jutottunk.

A karok lógjanak lazán a test mellett, és járás közben mozgassuk őket a természetes lendületünkkel előre-hátra, ne szorítsuk őket a törzsünkhöz, hogy biztosítsuk a megfelelő vérkeringést. Ezzel azt is elkerülhetjük, hogy a csuklónk és az ujjaink bedagadjanak, ami különösen meleg és párás időben szokott előfordulni. Arra is figyeljünk, hogy ne lépjünk túl nagyokat, mert ez hosszú távon a térdízületek túlterhelődését okozhatja, és sérüléshez vezethet.

Ha mindennap gyalogolunk, akkor fordítsunk különleges figyelmet a cipőválasztásra. A cipő ne legyen túl nehéz, túl merev talpú, és lehetőleg olyan fajtát vegyünk, amelyet kifejezetten gyalogláshoz vagy futáshoz terveztek. Ha mindennap használjuk, akkor körülbelül évente érdemes lecserélni az edzőcipőnket, mert nagyjából ennyi idő alatt használódik el annyira, hogy már sem a lábat nem tartja jól, sem a lépések rezgéseit nem tompítja megfelelően.