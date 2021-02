Nem mossuk meg elégszer ezeket a testrészeket

Tisztálkodáskor általában egy megszokott sorrendben szappanozzuk végig, majd mossuk le a testünket. Ez egy olyan berögzült cselekvéssorozat, amire nem is fordítunk kellő figyelmet, emiatt azonban néhány fontos rész kimaradhat. A The Healthy cikkében orvosok beszéltek azokról a testrészekről, amelyeket nagyobb odafigyeléssel kellene tisztítanunk.

Fejbőr

A hajunkat rendszeresen mossuk, de elég figyelmet fordítunk a fejbőrünkre is? Dr. Robert Glatter, a New York-i Lenox Hill Kórház orvosa szerint nem szükséges mindennap hajat mosni, a fejbőrt azonban tanácsos lenne naponta megdörzsölni, így ugyanis elkerülhető, hogy az elhalt hámsejtek, amelyek az atkák és baktériumok számára is táplálékul szolgálnak, felhalmozódjanak. "Ha mindennap egy kicsit megmasszírozzuk a fejbőrünket, azzal serkentjük az érintett terület vérkeringését, ráadásul az elhalt hámsejtek leválását is segítjük, amelyek egyébként gyulladt fejbőrhöz és fokozott korpásodáshoz vezethetnek" - hangsúlyozta dr. Robert Glatter.

Hát

A hátunk a legnehezebben elérhető területe a testünknek, így nem is csoda, hogy tisztálkodáskor nem foglalkozunk különösebben ezzel a területtel. Azonban nem elég, ha csupán végigfut a területen a zuhanyrózsából előtörő víz, érdemes heti 1-2 alkalommal hámlasztó fürdőszivaccsal is átdörzsölni, ezzel ugyanis csökkenthető a bőr- és lágyrész-fertőzések kialakulásának kockázata. Egy nyeles hátmosó segítségével mi magunk is megtisztíthatjuk az érintett részt, vagy megkérhetjük a párunkat, hogy segítsen nekünk ebben.

A köröm alatt

A koronavírus-járvány kapcsán ismét rengeteget hangsúlyozzák, hogy milyen fontos a rendszeres és alapos kézmosás. Hogyha azonban a körmeink alatti területet nem tisztítjuk meg megfelelően, csak félmunkát végeztünk, hiszen itt rengeteg baktérium verhet tanyát. Ez esetben a nők nagyobb veszélyben vannak, hiszen nekik rendszerint a körmük is hosszabb, mint a férfiaké, ami nagyobb területet biztosít a kórokozóknak. A körömkefe mellett egy szappanos vízbe áztatott vattapamacs is segíthet kitakarítani ezt a területet.

A fülek mögött

A fülek külsejére rendszerint nagyobb figyelmet fordítunk, mint a mögötte lévő bőrterületre. Pedig ezen a részen nagyon sok faggyúmirigy működik, ami ideális környezetet teremthet a baktériumok megtelepedéséhez. Naponta javasolt alaposan megmosni ezt a területet.

A láb alja és oldala

Sokan azt gondolják, hogy a lábak a zuhany alatt megtisztulnak csak attól, hogy a szappanos víz lefolyik rajtuk, ez azonban nem igaz - magyarázta dr. Sonia Batra bőrgyógyász. A mosás mellett fontos, hogy habkővel is súroljuk le az érintett területet, ezzel ugyanis a lábon megtelepedő gombákat is eltávolíthatjuk. Ne feledkezzünk meg a lábujjak közötti területről sem, amelyet szintén alaposan meg kell mosni, és szárazra is kell törölni.

Fürdéskor testünk bizonyos részeire kevesebb figyelmet fordítunk. Fotó: Getty Images

Köldök

Ahogy a fültő, úgy a köldök meleg, nedves környezetét is kedvelik a baktériumok, mi pedig általában nem szoktunk különösebb figyelmet fordítani a tisztán tartására. A napi zuhanyzás alkalmával érdemes ezt a területet is jobban megtisztítani, majd pedig a törülközővel szárazra törölni.

Nyelv

Fogmosás közben elsősorban a fogak, illetve az azok közötti terület tisztán tartására koncentrálunk, holott a nyelv megtisztítása ugyanilyen fontos lenne. Ehhez még a szájvizes öblögetés sem elegendő, a nyelven megbújó kórokozókat ugyanis még ezzel sem lehet teljesen kiirtani. Ezek károsítják a fogazatot és rossz leheletet is eredményeznek, így nyelvkaparóval érdemes rendszeresen megtisztítani a nyelv felszínét.

Tarkó

Főleg a hosszú haj alatt, illetve rendszeres sportolás mellett a nyak hátsó részénél a bőr bepállik, ez pedig vonzóvá teszi a területet a bőratkák számára. Mosakodás után tanácsos hámlasztó szivaccsal átdörzsölni ezt a területet is.

Ágyék

Ez a terület különösen nagy figyelmet igényel, hiszen a bőr gyűrődött területeiben kórokozók milliói telepedhetnek meg. ami komoly fertőzések kialakulásához vezethet. Ezeken a területeken mindig kímélő szappant használjunk, hiszen a nemi szervek körüli bőr meglehetősen érzékeny. Sportolóknak edzés után érdemes rögtön megtisztítani ezt a területet, hiszen a verejték bőrirritációt válthat itt ki.

Könyök

Mivel a könyökízületünket folyamatosan mozgatjuk, az azt takaró bőr is ráncos, ebben pedig rengeteg kórokozó bújhat meg. Ráadásul sokszor koszos felületekre is rátámaszkodunk, ilyenkor pedig szintén ez a rész szennyeződik be. A kiszáradó bőrterületen mikroszkopikus repedések keletkeznek, amelyeken keresztül a baktériumok már a szervezetünkbe is bejuthatnak és fertőzéseket okoznak. Ezt a területet is tisztítsuk le naponta, illetve használhatunk különböző bőrápoló krémeket is, hogy elkerüljük a bőr kiszáradását.