Miért térnek vissza a gombás fertőzések?

Hüvelyi gombás fertőzések bárkinél, bármilyen életkorban kialakulhatnak. Egyeseknél viszont nagyobb valószínűséggel térnek vissza, mint másoknál. A Healthline összegyűjtötte a leggyakoribb okokat. A legtöbb gombás fertőzés mögött a candida áll. Ez a gomba természetesen jelen van a szervezetünkben, probléma akkor van, ha felborul a hüvely bakteriális egyensúlya. Ilyen esetben ugyanis a candida túlszaporodik. Az egyensúly felborulását okozhatják intim mosakodószerek és antibiotikumok is a többi között.

Az előző fertőzés sem múlt el teljesen

Könnyen megeshet, hogy az eredeti fertőzést sem sikerült rendesen kezelni. Ilyen esetben az orvos hosszú távú, több hétig vagy hónapig tartó kezelést írhat elő, hüvelyi kenőcsökkel, illetve orális gyógyszerekkel kombinálva.

Oda-vissza adogatás

Bár nem szexuális úton terjedő betegségnek számít, a candidát képesek egymásnak adogatni a partnerek. A candida ugyanakkor nemcsak a nemi szerveket érinti, hanem előfordulhat a bőr más területein is, akár a szájban is. Van, amikor szoptatás közben egymásnak adja át az anya és az újszülött a fertőzést. Ennek úgy lehet véget vetni, ha mindkét félt kivizsgálják, és megkapják a megfelelő kezelést.

Nedvesség

A gombáknak a nedves, párás környezet a legjobb. Ha túl sokáig rajtunk maradt az átizzadt, nedves ruházat, valamint ha szűk, műszálas fehérneműt viselünk, az egyaránt problémát okozhat.

Gyógyszerrezisztens gombák

Ritkább esetben előfordulhat, hogy egyes gombafajok képesek ellenállni a felírt gyógyszereknek. Ilyen esetben másfajta gyógyszert ír fel az orvos, és az is lehet, hogy más módszereket (életmódváltás például) is javasol a kiújulás elkerülésére.

Számtalan oka lehet a folyamatos kiújulásnak. Fotó: Getty Images

Gyenge immunrendszer

Ha van például valamilyen alapbetegségünk, az immunrendszer gyengébb lehet, és nagyobb eséllyel szaporodnak el gombák a szervezetben. Ezt okozhatják még egyes gyógyszerek, illetve a korral is járhat.

Egyéb okok

Az is könnyen megeshet, hogy eredetileg volt rossz a diagnózis. Sok tünet utalhat ugyanis gombás fertőzésre, azonban ezek más betegség jelei is lehetnek (bakteriális hüvelyfertőzés, allergia például). Mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni első alkalommal és a kiújuláskor is, hogy kiderüljön, miről van szó.

Öröklött hajlam is állhat a folyamatos kiújulás mögött.

Mit tehetünk ellene?

A megfelelő kezelés után azzal tehetünk a legtöbbet a kiújulás ellen, ha például pamut és bő alsóneműket viselünk. Ezek könnyen szellőznek, illetve a nedvességet is elvezetik. Fontos a napi zuhanyzás is, illetve a fertőzés idején használt törülközőket is mossuk ki magas hőfokon, mielőtt újra elővennénk őket.

