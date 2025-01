Bélféreg: így szabaduljunk meg a parazitáktól

A belekben többféle élősködő is elszaporodhat, például orsóféreg, a toxoplazmózist okozó toxocariasis, cérnagiliszta vagy akár galandféreg is. A bélférgességre az élősködő típusától függően többféle tünet is felhívhatja a figyelmet, de a leggyakoribb panaszok közé a puffadást, a hasi fájdalmat, a periodikus hasmenést, valamint az erős végbéltáji viszketést sorolják – olvasható a BENU Gyógyszertár összefoglalójában.

Így szabadulhatsz meg a parazitáktól

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, a bélférgesség elleni legelterjedtebb és leghatékonyabb módszer a gyógyszeres kezelés. Ehhez Magyarországon mebendazolt – egy széles spektrumú, szintetikus féreghajtó gyógyszert – használnak, amely képes hatékonyan kiirtani a szervezetből az itthon elkapható összes féregtípust.

A terápia jellemzően annyiból áll, hogy szájon át be kell venni 100 milligrammnyi mebendazolt, majd 2-3 hét múlva érdemes ezt megismételni. Ezzel azonban „csupán” a szervezetedben található parazitáktól szabadulsz meg, a környezetedben fellelhető petéktől nem. A visszafertőződés elkerülése érdekében tehát egy fertőtlenítő nagytakarítással is számolni kell. Legalább 60, de inkább 90 Celsius-fokon moss át minden ágyneműt, törölközőt, pizsamát, hálóinget és fehérneműt. A kezelés időtartama alatt a szappanos kézmosást érdemes kiegészíteni kézfertőtlenítő oldat használatával.

Fontos az elővigyázatosság

Nemcsak a sikeres fertőtlenítés, hanem a megelőzés érdekében is elengedhetetlen, hogy tisztán tartsd a lakást, a használati tárgyakat és a ruhaneműket. De ugyanilyen fontos a megfelelő kézhigiénia és az élelmiszer-biztonság is. A szakértők az alábbiakat tanácsolják:

A körmeidet vágd rövidre és körömkefével rendszeresen sikáld át őket! Evés és főzés előtt, valamint vécéhasználat vagy pelenkacsere után alaposan moss kezet! Ügyelj arra, hogy a körmök alatti szennyeződést is eltávolítsd!

