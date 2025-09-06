Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Megröntgenezték, aranyat találtak a nő térdében

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Alternatív gyógyászattal szerette volna enyhíteni térdfájdalmát egy dél-koreai nő, egy röntgenfelvételen derült ki, hogy ennek részeként aranyszálakat injektáltak a lábába.

A 65 éves dél-koreai páciensnél korábban porckopásos (oszteoartrózis) térdfájdalmakat diagnosztizáltak. Mivel a hagyományos kezelések – fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők és helyi szteroidinjekciók – nem hoztak javulást, ráadásul emésztőrendszeri panaszokat is okoztak, ezért a páciens az alternatív terápiákkal kezdett kísérletezni. Csak később derült ki, hogy ennek részeként a szervezetére veszélyes anyagot juttattak a bőre alá - számolt be a különös esetről a Live Science.

Alternatív gyógyászat megkérdőjelezhető eredménnyel

Úgy döntött, kipróbálja az akupunktúrás kezelést is. Kezdetben csak havi néhány alkalommal keresett fel egy tradícionális kínai gyógyászattal fogalkozó személyt, de mivel a fájdalmai nem enyhültek, már heti több alkalommal igénybe vette a szolgáltatásait.

női térd, fájdalom
Az aranyszálas kezelés súlyos veszélyekkel járhat. Fotó: Getty Images

Fájdalmai végül már szinte elviselhetetlenné váltak, így a helyi kórházba ment, ahol röntgenfelvételt is készítettek az érintett végtagról. A felvételeken furcsa elváltozások látszódtak: a sípcsonthoz és combhoz csatlakozó ízületi részek megvastagodtak, csontos kinövések alakultak ki, és több száz apró, fénylő pont jelent meg az ízület körül. Miután alaposabban is megvizsgálták ezeket, kiderült, hogy apró aranyszálakat láttak a röntgenképen.

Ezek a szálak ráadásul szándékosan kerültek a nő szöveteibe: a tradicionális kínai gyógyászat szerint a céljuk az lenne, hogy a gyulladt területen folyamatosan stimulálják az idegeket és segítik a fájdalom enyhülését. Korábban is végeztek már el ilyen terápiákat, amelyek távolról sem veszélytelenek. Előfordult már, hogy ciszta alakult ki miattuk, de az aranyszálak is elvándorolhattak a test más részeibe. Emellett a testben lévő fém akadályozhatja vagy torzíthatja a képalkotó vizsgálatokat, például röntgent vagy MRI-t.

A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad, mindössze a Zemplén tágabb környezetében kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb. Napközben enyhe hidegfronti hatás érvényesül a térségben, ami sokaknál válthat ki kellemetlen tüneteket.

