Megröntgenezték, aranyat találtak a nő térdében

A 65 éves dél-koreai páciensnél korábban porckopásos (oszteoartrózis) térdfájdalmakat diagnosztizáltak. Mivel a hagyományos kezelések – fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők és helyi szteroidinjekciók – nem hoztak javulást, ráadásul emésztőrendszeri panaszokat is okoztak, ezért a páciens az alternatív terápiákkal kezdett kísérletezni. Csak később derült ki, hogy ennek részeként a szervezetére veszélyes anyagot juttattak a bőre alá - számolt be a különös esetről a Live Science.

Alternatív gyógyászat megkérdőjelezhető eredménnyel

Úgy döntött, kipróbálja az akupunktúrás kezelést is. Kezdetben csak havi néhány alkalommal keresett fel egy tradícionális kínai gyógyászattal fogalkozó személyt, de mivel a fájdalmai nem enyhültek, már heti több alkalommal igénybe vette a szolgáltatásait.

Az aranyszálas kezelés súlyos veszélyekkel járhat. Fotó: Getty Images

Fájdalmai végül már szinte elviselhetetlenné váltak, így a helyi kórházba ment, ahol röntgenfelvételt is készítettek az érintett végtagról. A felvételeken furcsa elváltozások látszódtak: a sípcsonthoz és combhoz csatlakozó ízületi részek megvastagodtak, csontos kinövések alakultak ki, és több száz apró, fénylő pont jelent meg az ízület körül. Miután alaposabban is megvizsgálták ezeket, kiderült, hogy apró aranyszálakat láttak a röntgenképen.

Ezek a szálak ráadásul szándékosan kerültek a nő szöveteibe: a tradicionális kínai gyógyászat szerint a céljuk az lenne, hogy a gyulladt területen folyamatosan stimulálják az idegeket és segítik a fájdalom enyhülését. Korábban is végeztek már el ilyen terápiákat, amelyek távolról sem veszélytelenek. Előfordult már, hogy ciszta alakult ki miattuk, de az aranyszálak is elvándorolhattak a test más részeibe. Emellett a testben lévő fém akadályozhatja vagy torzíthatja a képalkotó vizsgálatokat, például röntgent vagy MRI-t.