7 szerv, ahol lerakódhat a zsír – nem is gondolnád, mekkora károkat okozhat

Perl Kitti
A felszaporodó zsír nem tud sokáig a zsírszövetben maradni, mert túltermelődik, ezért lerakódik a szervezet különböző részein – hangzott el egy közelmúltbeli sajtóeseményen. Mutatjuk, a szakértők szerint miért nagyon veszélyes ez.

Mint ismert, az elhízás (obezitás) komoly károkat okozhat a szervezet egészségben – gyakorlatilag nincs is olyan szervrendszerünk, amelyre ne lenne hatással a túlsúly. Azt is sokan tudják már, hogy „alma” típusú, vagyis a hasi régióra koncentrálódó elhízás jelenti a legnagyobb veszélyt. Azzal viszont már kevesebben vannak tisztában, hogy az úgynevezett zsigeri zsír, vagyis a szervek körül és a szervekben felhalmozódó zsírtömeg mekkora kockázatokat jelenthet.

A felesleges zsírtömeg összenyomhatja a szívet és a tüdőt, amely nehézlégzéssel, illetve csökkenő terhelhetőséggel jár. Fotó: Getty Images
Ebben a 7 szervben rakódik le a felesleges zsír

A a Lilly Hungária Kft. által szervezett, sajtónyilvános kerekasztal-beszélgetésen prof. dr. Lengyel Csaba belgyógyász-diabetológus-kardiológus 7 olyan szervet, illetve területet is említett, ahol a felesleges zsír lerakódik:

  • a májban,
  • a hasnyálmirigyben,
  • a vázizomzatban,
  • a szívizomzat körül,
  • az erek körül,
  • a pajzsmirigyben,
  • sőt még a nyelvben is.

„Az obezitás miatt felszaporodó zsigeri zsír egy idő után krónikus gyulladásos folyamatokat segít elő. (…) Mindenhol ott a kóros zsír, amely gyulladást generál, és ez a gyulladás okozza azokat a megbetegedéseket, amelyek az obezitás szövődményeinek is tekinthetők” – magyarázta.

A felhalmozódott zsír összenyomhatja és elmozdíthatja a szerveket

Minél nagyobb a felesleges zsírtömeg, annál inkább nyomhatja az egyes szerveket, például feljebb nyomhatja a rekeszizmot, amely miatt fokozódhat a savvisszaáramlás, vagyis a reflux kockázata. Emellett összenyomhatja még a szívet és a tüdőt is, amely nehézlégzéssel, illetve csökkenő terhelhetőséggel jár.

„Hosszú távon ez mindenképpen egy életveszélyes állapot lehet. Úgy kell elképzelnünk, hogy a belső szerveinkre rakodó zsír az egy az egyben gátolhatja ezeknek a szerveknek a működését. Klasszikus példa a szív köré rakódó zsír, amelyről kimutatott, hogy egyértelműen összefügg a szívelégtelenséggel – mondta el dr. Kis János Tibor belgyógyász-diabetológus a HáziPatika.com kérdésére válaszolva.

