"Tíz hely, amit feltétlenül látnod kell otthon"

Mind többen adják közre tippjeiket azzal kapcsolatban, miképp lehet a legtöbbet kihozni a koronavírus miatti kényszerű bezártságból, az otthoni munkából, s abból, hogy soha ennyi időt még nem kellett együtt töltenünk a családtagjainkkal. Ezúttal a BBC kérte olvasóit, osszák meg tapasztalataikat, s hívásukra a világ minden tájáról érkeztek a tippek, beszámolók, melyekből a legérdekesebbeket és -hasznosabbakat gyűjtöttük össze.

Ne vegyük készpénznek az emberi kapcsolatokat

Bár a témával foglalkozó cikkek javarészt arra adnak tanácsokat, hogyan viseljük el a párunkat, családunkat az összezártság idején, ne feledkezzünk meg azokról sem, akik bizony örülnének most egy kis társaságnak. Sokan vannak ugyanis, akik hetek óta élik életüket teljes magányban. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy esetleg a munkájuk miatt sem kell kilépniük a lakásból, s ráadásul feladataikból adódóan sem kell senkivel interakcióba lépniük, máris megértjük azt az ügyfélszolgálati elemzőt, akit csak Sarah M néven említ a BBC cikke, s aki nap mint nap hallgatja ugyan az ügyfélszolgálatosok és ügyfelek beszélgetéseit, ám maga alig lép kapcsolatba valakivel. Mint az angol nő elmondta, ez a helyzet depresszióssá teszi, s arra szeretné felhívni az emberek figyelmét, ne vegyék készpénznek az emberi kapcsolataikat, mert nem mindenkinek adatik meg ez.

Házikarantén: így éljük túl mi Ahányan vagyunk, annyiféleképpen éljük meg a koronavírus-járvány miatt bevezetett, immár másfél hónapja tartó otthoni munkavégzéssel járó helyzetet. Mi, a HáziPatika.com munkatársai most arról mesélünk, hogyan menedzseljük az életünket, családunkat, munkánkat és szabadidőnket a megváltozott körülmények között. Kattintson a személyes beszámolókért.

Struktúráltság vagy rugalmasság?

A megkérdezettek jellemzően két táborra szakadnak a napok beosztásával, napirenddel kapcsolatban. Az egyik csoport szerint még a kávészüneteket is érdemes lehet előre megtervezni. A másik ennél több rugalmasságot javasol. Abban viszont egyetértenek, hogy valamiféle rendszerre, keretekre szükség van, mert az bizony egészségtelen, ha elmosódik a határvonal a munka és a magánélet között. Ráadásul vannak, akik egész nap fel sem állnak a gépük mellől, hiszen nincsenek már közös kávézások, ebédek, vagy egy-egy kellemes csevely valamilyen hétköznapi témáról, ami néhány percre kizökkent a munkából. Éppen ezért döntött úgy Angeliki (Pavlou) Heinz német marketingmenedzser, hogy férjével olyan kávészüneteket tartanak a konyhában, mint amihez a munkahelyükön mindketten hozzászoktak. A brit Diana Nilssont pedig a családja "kényszeríti" rendre, tekintve, hogy nem fogadnak el semmilyen kifogást, ha reggeliről, ebédről, vacsoráról vagy az ötórai teáról van szó. Akár kész a munka, akár nem, meg kell jelenni.

Használjuk ki ezt, mint egy lehetőséget arra, hogy fejlőjünk mint egyén és mint család. Fotó: Getty Images

Ha pedig ebéd, akkor ne feledkezzünk meg azokról, akik eddig a gép előtt ülve kapták be a szendvicsüket. Lehet, hogy kivételesen valami jót is hozott ezzel kapcsolatban a járvány miatti kényszerű otthonlét. Christina Brazzale például azzal szakítja ki magát a folytonos munkából, hogy maga készíti el harapnivalóját, s már nem futva kapja be azt két email között. A brit nő ráadásul - mint írja beszámolójában - mostanában már alig várja, hogy tegyen egy sétát a napsütésben, a friss levegőn. "Ez a helyzet segített abban, hogy komolyan vegyem a szünetek fontosságát" - hangsúlyozta.

Ne helyezzünk magunkra túl nagy nyomást

Hannah Allyse Kim, egy dél-koreai gyermekirodalom-szerkesztő már több mint egy hónapja dolgozik karanténból, s azt üzeni mindenkinek: vegyük könnyedébben! "Úgy érezhetjük, hogy minden pillanatot be kell osztani, nyomon kell követni, de ne helyezzünk túl nagy nyomást magunkra" - mondja, megjegyezve: nagyon fontos, hogy hagyjunk időt az agyunknak a regenerálódásra.

Legyünk kreatívak

Amikor a napok összefolynak, s mind szürkébbé válnak, akkor igazán jól jön, ha van ötletünk arra, hogyan törjük meg az ördögi kört. Jót tehet például, ha a munkaállomásunkat természetes fényforrásnál, azaz ablak mellett alakítjuk ki, vagy egyenesen kint, a friss levegőn. Anastasia Balandina például azt mondta, számára egyenesen életmentő volt, amikor beköszöntött a jó idő és kiülhetett a teraszra dolgozni.

De akár a családot vagy a kollégákat is bevonhatjuk egy-egy rendhagyó ötlet megvalósításába. Nilsson néven nyilatkozó nő például minden napra más vicces tevékenységet talál ki, amit a szeretteivel végezhet, így készítettek már slime-ot, vegán desszertgolyókat vagy családi TikTok videót. Meg Tweed brit munkaügyes pedig hétről hétre új kihívást talál ki munkatársainak. Most például mindenkinek zavarbaejtő gyerekkori fotót kellett előásnia magáról a családi albumok mélyéről. Akié a legjobb, az jutalmat kap - mondja Meg.

Utazás a lakásunk körül

Mivel a Föld szinte majd minden országában bevezettek már korlátozásokat, így nem csoda, ha az emberek a kijárással is igyekszenek kreatívak lenni. No persze, itt arra kell gondolni, hogyan ne szegjék meg a szabályokat, s őrizzék meg a mozgékonyságukat, mentális egészségüket, s humorukat. A Svájcban élő Robert Stride például kitalált magának egy játékot, "tíz hely, amit feltétlen látnod kell otthon" néven. Minden nap lakása más-más pontját "látogatja" meg, s tekint rá úgy, mint egy híres helyre. Az első nap a mosógép, a másodikon a cipősszekrény, a harmadikon a wc-kefe, a negyediken az állandóan zárva tartó bejárati ajtó volt a soros. Holnap a mosogatógéphez tesz majd kirándulást.

Maradjunk pozitívak

A járványkrízis kellős közepén sok beszámoló emelte ki, mennyire fontosnak tartja, hogy pozitív maradjon a hozzáállása. Az Olaszországban, családjával hónapok óta teljes bezártságban élő Jonathan Wareham szerint fontos, hogy az elejtől pozitív legyen a hozzáállásunk. "Használjuk ki ezt, mint egy lehetőséget arra, hogy fejlőjünk mint egyén és mint család" - mondta. Azt tanácsolta, figyeljük magunkat, vegyük észre, hogy mik a negatív mintáink, rossz tulajdonságaink és próbáljunk meg változtatni rajtuk. Próbáljuk meg élvezni az állandóságot, s észre fogjuk venni, hogy az időfogalmunk is megváltozik - jegyezte meg. Hangsúlyozta, egy dolgot nem szabad elfelejteni: "közös emlékeket építünk most a családunkkal, ami a járvány után is velünk marad".



Forrás: BBC

A repülőjegybe és a szállás árába is beszáll Szicília, csak oda menjünk nyaralni - a részletekért kattintson az nlc.hu cikkére.