A hormonális fogamzásgátlás során a szervezet saját hormonjaihoz hasonló, fogamzásgátló hatású hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket juttatunk a szervezetbe.

A hormonális fogamzásgátlásnak számos formája létezik:

fogamzásgátló tabletta,

méhen belüli hormonleadó rendszer,

hüvelygyűrű,

fogamzásgátló injekció,

fogamzásgátló tapasz

Fogamzásgátló tabletta

Az orvos által felírt fogamzásgátló tabletták vénykötelesek, és kivétel nélkül szintetikus hormonokat juttatnak a nők szervezetébe, amelyek hatására a petefészek működése módosul, és nem következik be peteérés. A tabletta további hatása, hogy intenzívebb méhnyák képződést generál, ezáltal a hímivarsejtek még nehezebben jutnak el a méhszájhoz. Ezzel egyidőben a méh nyálkahártyája sorvad, így, ha meg is termékenyül egy petesejt, képtelen lesz beágyazódni.

Vannak olyan tabletták, amelyek egyféle és vannak olyanok, amelyek kétféle hormont tartalmaznak. A kombinált tabletták szedése mellett stabilabb a női ciklus, az ösztrogénkomponens jelenlétének köszönhetően.

Mielőtt valaki először elkezdi szedni a tablettát, javasolt az orvosi vizsgálat, hogy az egyéni érzékenységekre fény derüljön. Ilyenkor vérvizsgálat és fizikális vizsgálat is történik, illetve ellenőrzik a májfunkciót. Egy jól megválasztott készítmény sokat könnyíthet az esetleges mellékhatásokon, és nem fog problémákat okozni a szexuális életben.

Hüvelygyűrű

A hüvelygyűrű kétféle nemi hormont tartalmaz. Mivel a hormonok a hüvely falán szívódnak fel, a tablettákhoz képest kisebb mennyiségű hormon is elég a szükséges ovulációgátló hatás kiváltásához. A tablettával szemben azonban sokkal kisebb hormonterhelést jelent a szervezet számára. Ráadásul így az esetleges hányás vagy hasmenés sem okoz gondot a fogamzásgátlásban. Mivel a hüvelygyűrű folyamatosan adagolja a hormont, rendszeressé teszi a menstruációt is.

Fogamzásgátló injekció

A fogamzásgátló injekció gátolja a tüszőérést és az ovulációt. Hatására sűrűbbé válik a méhnyaknyák, ami akadályozza a sperma méhbe történő bejutását. Miután csak progesztagén komponenst tartalmaz, olyan hölgyek is használhatják, akiknek nem javasolt az ösztrogén szedése. Az injekciót három havonta az orvos adja be.

A fogamzásgátló injekció hatékony védelmet nyújt a nem kívánt terhesség ellen, illetve minimálisra csökkenti a méhen kívüli terhesség kockázatát. Használata nem igényel napi alkalmazást, 3 hónapig – a típusától függően 6, akár 12 hónapig – egyfolytában védelmet nyújt. Ezért, ha időközben meggondoljuk magunkat és kisbabát szeretnénk, meg kell várni a 3 hónapos hatóidő lejártát, illetve azzal is számolni kell, hogy a többi hormonális fogamzásgátló módszerrel ellentétben előfordulhat, hogy lassabban áll vissza a termékenység.

Tapasz

A fogamzásgátló tapasz a terhesség megelőzésére naponta megfelelő mennyiségű ösztrogén és progeszteron hormont juttat a szervezetbe, a bőrön keresztül. Megakadályozza a petesejtek termelődését, a méh nyálkahártyájának megvastagítása révén gátolja a spermiumok bejutását a petesejthez, valamint megakadályozza a megtermékenyített petesejt méhben való megtapadását azáltal, hogy vékonyabbá teszi a méh nyálkahártyáját.

Hetente 1 tapaszt kell felhelyezni a száraz, sérülésmentes bőrre (a fenék, a has, a felkar külső vagy a hát felső részére), 3 héten keresztül, majd 1 hetes tapaszmentes időszak következik. Az első tapaszt a menstruáció első napján kell feltenni, majd 7 naponta kell cseréni. A 3. hét után következik a 7 napos pihenőidő, utána pedig kezdődik elölről a 3 hetes periódus. Ha feledékenyebbek vagyunk, érdemes emlékeztetőt beállítani, hogy mikor kell feltenni és levenni. Lehetőleg mindig ugyanazokon a napokon cseréljük a fogamzásgátló tapaszt, és érdemes minden alkalommal új helyre ragasztani, hogy elkerüljük a bőrirritációt.

A fogamzásgátló tapasz nagy előnye, hogy a folyamatos hatóanyagfelszabadulás kiegyensúlyozott ciklust biztosít. A bőrön keresztüli felszívódásnak köszönhetően pedig a gyomor-és bélrendszerre is kíméletes.

Méhen belüli hormonleadó rendszer

A sárgatesthormont tartalmazó méhen belüli gyógyszerleadó rendszerek évekre szóló fogamzásgátlást biztosítanak. A hormontartalmú spirál függőleges része kicsit vaskosabb, és innen szabadul fel az a hormontartalom, amely a hosszú távú hormonális védelmet nyújtja a nem kívánt terhesség megelőzéséhez. Az eszközt minden esetben nőgyógyász helyezi fel az előzetes vizsgálatokat – mint például a rákszűrés – követően a ciklus elején, amikor már nem annyira erős a vérzés. A jól felehelyezett spirált nem lehet érezni, illetve a szexuális együttlétek alatt sem okoz problémát vagy fájdalmat egyik fél számára sem.

Minimális hormontartalma miatt előzetes orvosi konzultációt követően azok is alkalmazhatják, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. Általában 5 évig javasolt egy spirált bent tartani, ezután a nőgyógyász veszi le, és szükség esetén teszi fel az újat, vagy javasol más védekezés módszert, ha az indokolt.

Számos egészségügyi indoka is lehet annak, hogy a védekezéshez a hormonmentes fogamzásgátlás lehetőségei közül kell választani.

Számos olyan betegség, állapot ismert, amikor a hormontartalmú fogamzásgátlás nem jöhet szóba. Nem alkalmazható korábbi érelzáródás, fokozott trombózis-hajlam, agyi érbetegségek és egyes májbetegségek esetén. A nőgyógyász azért kérdez rá ezekre a kórképekre, mert abszolút kontraindikációnak számítanak. Relatív kontraindikációnak minősül a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az epilepszia és a visszér-betegségek. Ezekben az esetekben a szakembernek mérlegelnie kell a hormonmentes fogamzásgátlás megoldásának lehetőségét. Fontos szempont, hogy a hormonális fogamzásgátlással kapcsolatos kockázatok az életkor előre haladtával fokozódnak, ezért 40 év felett a hormonmentes módszerek kerülnek előtérbe.

Legelterjedtebb hormonmentes fogamzásgátló módszerek

Óvszer

Pearl-index: 3-28

A kondom használatának nagy előnye, hogy bármikor kéznél van, és az egyetlen megoldás, mely a nem kívánt terhesség mellett a nemi betegségektől is véd. Az óvszer mechanikailag akadályozza meg, hogy a spermiumok a hüvelybe jussanak. Hátránya, hogy kiszakadhat.

Pesszárium

Pearl-index: 3-7

Ez az eszköz egy a méhszájra helyezhető „gumisapka”, amely mechanikusan akadályozza meg a spermiumok méhbe jutását. Ajánlott spermicid anyaggal együtt alkalmazni, 20 perccel az aktus előtt javasolt felhelyezni, és szeretkezés után 4-6 óráig a hüvelyben tartani. Előnye, hogy hormont nem tartalmaz, a szervezet működését így nem befolyásolja, hátránya, hogy felhelyezése olykor nehézséget okoz, helytelenül felhelyezve hatástalan.

Spermicid készítmények

Pearl-index: 0,7-7,0

Jó megoldást jelenthetnek a szoptatás alatt is, amikor hormon tartalmú készítmények alkalmazása behatárolt. A mélyen a hüvelybe vezetett krém, hab, zselé vagy kúp a hímivarsejtek sejtmembránját károsítja, gátolva a spermiumok mozgását, megakadályozva a megtermékenyítést. 10 órán át tart a készítmények hatása, azonban minden újabb együttlét előtt újabb adagot szükséges felhelyezni, akár 10 órán belül is. Önállóan is használhatók, de mechanikai módszerekkel kombinálva (pesszárium, kondom) még teljesebb védelmet nyújtanak. Előfordulhat az összetevőkkel szembeni allergiás reakció.

Spirál vagy méhen belüli eszköz (IUD)

Pearl-index: 0,5-5,0

Műanyag eszköz, melyet réz, ezüst vagy arany tartalmú fémdrót fog körül. A menzesz alatt nőgyógyász helyezi fel a méh üregébe. Rendszeres ellenőrzés mellett akár több évig is a méh üregében maradhat.

Műtéti megoldás

Pearl-index: 0,3-6,0

Olyan esetekben, amikor egy nő már nem kíván több terhességet és végleges megoldást keres, javasolt a petevezetékek lekötése. A módszer alkalmazása alaposan mérlegelendő, mivel vissza nem fordítható, végleges beavatkozás. Három gyermek szülését követően választható megoldás.

Tudtad? A fogamzásgátlás megbízhatóságát számszerűen is ki lehet mutatni. A Pearl-index azt jelzi, hogy az adott módszert alkalmazó 100 nőnél 1 év alatt hány esetben jön létre terhesség, rendszeres nemi élet esetén, védekezés mellett.

A jelen cikk megjelenését a Richter Gedeon Nyrt. támogatta. A jelen cikk kizárólag általános információk átadására szolgál, nem helyettesíti az egyedi orvosi konzultációt! A személyes egészségi állapotának megfelelő, lehetőségekre vonatkozó kérdéseivel kérjük forduljon kezelőorvosához.

