Szeles Mónika 1990-ben kezdte meg sportkarrierjét a WTA-ban. 15 évesen már magas szinten játszott, és első profi szezonja után rögtön a világranglista hatodik helyéig repült. Az 1990-es Roland Garros volt az első profi címe, majd 1991-1993 között háromszor nyert Melbourne-ben, Párizsban és kétszer New Yorkban. Tizenhat és fél éves volt, amikor a Roland Garroson legyőzte Steffi Grafot is.

Talán ekkor fogalmazódott meg a munkanélküli Günther Parche fejében, hogy bosszút áll a sikeres vajdasági teniszező lányon. A férfi ugyanis megrögzött Steffi Graf rajongó volt. Parche az 1993-as hamburgi tenisztornáig várt, majd amikor Szeles Mónika a Malejeva elleni negyeddöntő közben leült pihenni a székére, a férfi előugrott és szúrt.

“Éppen leültem és előre dőltem, amikor hirtelen éles fájdalmat éreztem a hátamban. Hátranéztem és egy embert láttam, a kezét, meg egy kést. A következő pillanatban pedig arra gondoltam: “Úristen, ez a férfi kést szúrt a hátamba” - emlékezett vissza később Szeles Mónika az ABC Newsnak adott interjújában.

Az esetről felvétel is készült, de több tízezren követték élőben is közvetítést, és látták ahogy Mónika összeesik a szúrás után. Később kiderült, azért támadt rá a férfi, mert Szeles nagy riválisának, Steffi Grafnak volt rajongója. Parche azt mondta a támadás után, a vajdasági magyar lánynak nem volt joga elfoglalni a német helyét a világranglista élén.

Centiken múlt az élete

A szúrás másfél centi mélyen hatolt a hátába, csak két centivel kerülve el a gerincoszlopot. A teniszező a fájdalomtól és a döbbenettől szinte azonnal összeesett, de szerencsére rögtön a segítségére siettek.

Ha nem hajol le a vizesflakonért a kés súlyosabb sérülést okoz a testén, de szerencséje volt, csak másfél centire tudta megsebezni a lapockájánál, a második szúrást pedig már megakadályozták a biztonságiak.

Maga a szúrás hetekig tartó kórházi ápolásra ítélete Szeles Mónikát, akit a kórházban riválisa Steffi Graf is meglátogatott.

Hosszú lelki lábadozás

Néhány hét után hazaengedték a teniszezőt, és bár testileg nyom nélkül felépült, a lelki megpróbáltatás nem múlt el könnyen. Mónika két és fél évig képtelen volt pályára lépni, Németországot pedig elkerülte.

A merénylő elérte a célját, Steffi Graf nemsokkal később visszakerült a világranglista első helyére, Szeles Mónika pedig évekig nem tudott játszani a lelki sokk miatt. Pánikrohamok és depresszió kínozta, és gyakran menekült az evésbe.

Szeles Mónika 1995-ben tért vissza. A merénylet után 1996-ban nyerni tudott még egy Grand Slamet Ausztráliában, de 2008-as búcsújáig újabb komolyabb eredményt nem tudott már elérni.

„Ami Hamburgban történt, visszavonhatatlanul megváltoztatta a pályafutásom menetét, és komoly kárt okozott az elmémben. A borzalom egyetlen pillanata alatt más ember lettem. A pályán szúrtak hátba, több ezer szemtanú előtt. Szinte senki sem kérdez többé arról a napról, de aki véletlenül mégis megteszi, rendszerint így szól: 'Fájt?' Igen, nagyon fájt. Amikor rájöttem, hogy mi is történt, sokkos állapotba kerültem” – írta Szeles Mónika a Getting A Grip: On My Body, My Mind, My Self címmel megjelent önéletrajzi könyvében.

2003-ban Párizsban összeszedett egy lábsérülést, ami végleg véget vetett pályafutásának. Bár a befejezést sokáig nem jelentette be, sőt 2007 végén a visszatérés lehetőségét is sejtette, végül 2008 februárjában tette egyértelművé, hogy profi sportolói karrierjének vége.

Mi az a pánikbetegség?

A pánikbetegséget hirtelen, rohamokban jelentkező heves szorongás jellemzi. A roham gyakran visszatérővé válik, kiváltásában nyilvánvaló okot nem találunk.

Nem sokkal a merénylet után derült ki, hogy Szeles Mónika édesapja prosztata rákkal küzd, ami lányát is teljesen letaglózta. “Ha nem feküdtem, akkor ettem. Több zacskónyi chipset faltam fel, majd amikor az elfogyott áttértem a fagylaltra” - írta önéletrajzi könyvében.

Mónikának idővel sikerült a lelki betegséggel is megharcolnia. A mai napig nem szakadt el a tenisztől, gyerekeknek ad elő arról, hogy mennyire jó is teniszezni. Az Instagram-oldalán több olyan kép is található, ahol önfeledten játszik egy teniszpályán.