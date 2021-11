Azonban a nagyon erős fájdalomra érdemes figyelni, hiszen akár komolyabb nőgyógyászati problémák tünete is lehet. Jó hír, hogy azok a fájdalmak, amelyek mögött nem áll ilyen megbetegedés, általában a kor előrehaladtával enyhülnek, és szülés után teljesen el is múlhatnak.

A fájdalom helye és jellege

A menstruációs fájdalom lüktető és görcsös érzés az alhasban, amely átsugározhat a hátba és a combba is. Néhány nő afájdalommellett hányingert, hasmenést, fejfájást és szédülést is tapasztalhat. Orvost akkor érdemes felkeresni, ha a fájdalom olyan erős, hogy befolyásolja a mindennapi teendők elvégzését, ha a tünetek rosszabbodnak, illetve ha 25 éves kor után hirtelen kezdődnek a görcsökmenstruációelőtt vagy alatt.

A menstruációs fájdalom akár komolyabb nőgyógyászati problémákra is utalhat.

Fájdalmas menstruációt okozó betegségek

Vannak olyan nőgyógyászati megbetegedések, amelyek kiválthatnak fájdalmas menstruációt. Az endometriózis fő tünete is a fájdalmas menstruáció. Az alhasi fájdalom jelentkezhet ovulációkor, illetve vizelet- vagy székletűrítéskor is, de általában vérzéskor a legrosszabb. Mivel a betegség pontos okai nem ismertek, kezelése is csak tüneti.

A mióma a női szervezet leggyakoribb daganata, a méhből kiinduló jóindulatú elváltozást jelent. Leggyakoribb tünete a túl erős vérzés, de a szokásosnál komolyabb fájdalmat szintén okozhat.

Az adenomiózis kísérőtünete lehet az erős alhasi fájdalom, ezen kívül okozhat erős vérzést és közti vérzést is. A kórkép a méh jóindulatú szövetburjánzását jelenti, mely során a méh akár háromszorosára is megnőhet.

A kismedencei gyulladás(PID) is okozhat krónikus alhasi fájdalmakat a menstruációkor, leggyakrabban valamilyen nemi úton terjedő betegség egyik szövődménye. A szokásosnál eltérőbb menstruációs fájdalom oka az is lehet, ha a méhnyak túl szűk, ez gátolja a vér áramlását, és a megnövekvő nyomás miatt nő a fájdalom is.