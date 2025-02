Hátfájás: súlyos betegségeket jelezhet és okozhat is

A gerincünk nem csak a tartásban és az állásban, de szinte minden mozgásunkban érintett, ezért, ha bármilyen probléma merül fel és nem funkcionál egészségesen, az gyakorlatilag a teljes egészségünkre negatívan hat. Ennek ellenére sokan sokáig élnek a hátfájdalommal, a gerincproblémákkal, holott dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa, fájdalomspecialista szerint emiatt komoly kockázatoknak teszik ki magukat.

A köznyelvben sokszor elhangzik, hogy a hátfájás, a derékfájás a modern ember betegsége, ami főként a mozgáshiány, az ülő életmód szinte egyenes következménye. Ezért aztán sokan természetesnek is gondolják, hogy fáj a hátuk valamelyik szakasza, hogy nehezebben, korlátozottan mozognak, esetleg még az alvás sem komfortos számukra. Néhányan még az erős, fájdalomcsillapítást igénylő hátfájással sem fordulnak orvoshoz. Holott, ha sokáig kezeletlen marad a panasz, az nem csak az állapotromlást vetítheti előre, de vannak bizonyos következmények, amelyek kockázata jelentősen megnövekedhet.

Más betegségek a hátfájdalom mögött

A hátfájdalom kapcsán sokszor arra gondolunk, biztosan csak a sok ülés miatt fáj a derekunk, esetleg meghúztuk egy rossz mozdulattal – vagyis biztosan magától elmúlik majd. Ugyanakkor azonban a hátfájás valamilyen komolyabb betegség tünete is lehet, nem „csupán” a gerincbántalomé. Bizonyos esetekben ezért olyan képalkotó vizsgálatokra is szükség lehet, amelyekkel az ízületi gyulladás, a vesekő, a húgyúti fertőzések következményei, akár a daganatos betegségek jelei fedezhetők fel. Már csak ennek eldöntése miatt is fontos az orvosi diagnosztizálás.

Fotó: Getty Images

Az elhanyagolt eset súlyosabb idegkárosodáshoz is vezethet

Amennyiben a háti szakaszban lévő idegek (némelyike) nyomás alatt van, az sokszor a fájdalom kívül a végtagok bizsergését, zsibbadását, érzészavarokat okozhat. Kezelés nélkül az érintett idegek azonban még erősebben károsodhatnak, aminek következményeképp izomgyengeség, funkcióvesztés is bekövetkezhet azokban a végtagokban, amelyekben az ideg halad. Ha például az érintett ideg a hátnak egy olyan területén található, amely a hólyag és a belek területét idegzi be, ez a két funkció is károsodhat, vagyis akár inkontinencia is felmerülhet. Amennyiben pedig a gerincvelőn áthaladó idegek károsodása kiterjedtté válik, akár a mobilitás elvesztése is lehet a következmény.

Visszafordíthatatlan változások állhatnak be a testtartásban

Számos gerinc- és hátprobléma okozhatja a gerinc kóros görbülését. Vagyis akár a hátfájdalom miatti tartós kényszertartások is elvezethetnek a gerincferdüléshez, ami korántsem csak esztétikai probléma. A nem kezelt gerincferdülés tartósan megváltoztathatja a testtartást, ami nem csak hátfájdalmat, lábfájdalmat, de akár légzési nehézségeket és más szervi problémákat is okozhat.

Egyre fokozódó fájdalmak

A banális ok miatt (például izomhúzódás) miatti hátfájás egy kis pihenés után néhány nap alatt magától rendeződhet, azonban a krónikus esetek jellemzően nem javulnak az idő múlásával. Sőt, legtöbbször romlanak, más tünetek is csatlakoznak a fájdalom mellé és egyre nagyobb nehézséget jelentenek a mindennapokban. Ha sokáig kezeletlen marad a komoly hátfájdalom, az nem csak a későbbi kezelés hatékonyságát csökkentheti, de akár műtéti megoldást, hosszú rehabilitációt is szükségessé tehet. Végső esetben maradandó egészségkárosodás is kialakulhat. Vagyis minden lényeges szempontból az a jobb megoldás, ha mihamarabb orvoshoz fordulunk a diagnózisért és kezelésért.

Milyen segítséget kaphatunk az orvostól?

"A krónikus hátfájás kezelésében gyakran használt eljárás a helyi gyulladáscsökkentő injekció, főleg, ha komoly fájdalmakat él meg a páciens. A kortikoszteroid nevű hatóanyag ugyanis az ízületi résbe fecskendezve gyorsan eljut a gyulladás helyére, így gyorsabban és hatékonyabban fejti ki a fájdalomcsillapító hatást, mint a szájon át szedhető gyógyszerek, és kevesebb is a mellékhatása azoknál. Természetes hatóanyagú kezelésként szóba jöhet az orvosi kollagén injekciós kúra, amellyel elérhető a gyulladás csökkentése. Sőt a gyors fájdalomcsillapítás mellett a szöveti képleteket is meg lehet erősíteni, ami hosszú távú fájdalomcsökkenést eredményez. Ugyancsak nagyon jó tapasztalataink vannak a neurálterápiás injekciós kúrával kapcsolatban" – ismerteti dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa, fájdalomspecialista.

Hozzátette: minden esetben szükséges a szakember irányításával végzett rendszeres, funkcionális gyógytorna is. A kivizsgálás során ugyanakkor meggyőződünk arról, nem áll-e valamilyen más, kezelést igénylő betegség a panaszok mögött, és a diagnózis függvényében akár tovább is irányíthatjuk a pácienst a megfelelő szakorvos, például ortopédus, reumatológus, onkológus felé. Összeségében tehát azt a legfontosabb üzenet a tartós hátfájástól szenvedőknek, hogy ne halogassák a kivizsgálást, hiszen nem csak a fájdalomtól szabadulhatnak meg a célzott kezelések segítségével, de az esetlegesen súlyos kiváltó ok is kezelhetővé válhat.