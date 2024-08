Ezt jelzi, ha éjszaka fáj a csípő

Milyen okai lehetnek az éjszakai csípőfájdalomnak? Akár sérülés, akár kopás, gyulladás vagy túlterhelés áll a probléma mögött, dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa, fájdalomspecialista szerint lehet rá megoldást találni.

A csípőfájdalom jóval több nőt érint, mint férfit, és elsősorban 40-60 éves kor között alakul ki, többnyire egy sérülés vagy túlzott terhelés hatására. Ugyanakkor az éjszaka jelentkező fájdalomnak számos más oka is lehet, amelyek közül ezek a leggyakoribbak.

Ízületi gyulladás

A középkorúaknál és az idősebbeknél az ízületi fájdalom leggyakoribb ok az ízületek kopása és az ízületi gyulladás. A gyulladások rendkívül sok kórkép kapcsán felmerülhetnek, így feltétlenül szakorvosnak kell diagnózist felállítania. A jellemző tünetek iránymutatóak lehetnek, mint például a fájdalom, a duzzanat, esetleg a mozgáskorlátozottság, a bőrpír, láz, levertség, étvágytalanság. A laborvizsgálatok is hamar jelezhetik a gyulladást, de elképzelhető, hogy szükségessé válik ultrahang, röntgen, CT vagy MRI vizsgálat.

Trochanter major fájdalom szindróma

A trochanter major fájdalom szindróma elnevezés arra utal, hogy a beteg a trochanter major felett, vagyis az egyik farpofa felett érzi a fájdalmat. A csípő oldalsó részének számos rendellenessége okozhatja ezt, például az iliotibiális köteg megvastagodása. A csípőhöz és a medencéhez szoruló izom fájdalmat okoz, a betegek sokszor nem tudnak az érintett oldalukon aludni és reggel erős merevséget tapasztalnak a csípőjükben.

Főként a nőket sújtja az erős csípőfájdalom, ami akár még az éjszakai alvást is ellehetetleníti. Fotó: Getty Images

Bursitis

Bursitis akkor jelentkezik, amikor a nyáktömlő ízületi hártyája begyullad. A gyulladt ízületi hártya megvastagodik, és fokozott mértékben termel ízületi folyadékot, amitől a tömlő elkezd folyadékkal feltelni, megduzzad. A tömlő gyulladásához vezethet az állandó súrlódás, egy sérülés, egy fennálló betegség (pl.: rheumatoid arthritis) vagy fertőzés. A csípőben kialakult nyáktömlő-gyulladás jellemző tünete az üléskor, fekvéskor jelentkező fájdalom, ami éjszaka romolhat.

Tendinitis, tendinosis

Az ínak rögzítik az izmokat a csontokhoz. Az ínakat érintő gyulladás a tendinitis, az ínban vagy azt körülvevő szövetekben keletkező apró sérülések neve pedig tendinosis. Az ínak gyulladása vagy sérülése bármely ínt érinthet, de jobbára nagyobb ízületek környékén alakul ki, így a bokában, a térdben, a vállban, a könyökben vagy a csípőben. Elsősorban azokat érinti, aki megerőltető fizikai igénybevételnek vannak kitéve. Gyakran igen fájdalmas, különösen, ha keresztbetett lábakkal ül a páciens, ha teljes súlyával az egyik csípőjére nehezedik, és akár az alvást is gátolhatja. Sajnos nagy a betegség kiújulásának az esélye is.

Számos más jellegű ok is létezik, amelynek talaján kialakulhat a csípőfájdalom. Ilyen például a várandósság, a túlsúly és az elhízás, egy baleset vagy sérülés, illetve akár a térd, a hát, a medence problémái is vezethetnek a csípő fájdalmához.

Mozogjunk és figyeljünk a körülményekre

Mint olyan sok más jellegű fájdalom esetén, a csípőfájdalomnál is érdemes először megpróbálni magunkon segíteni. Ajánlatos ízületkímélően mozogni, futás, ugrálás helyett például az úszást, jógát választani. Akut fájdalom esetén viszont semmiféle mozgás nem ajánlott a szakorvosi ellenőrzés előtt. Éjszaka lehetőleg a hátunkon feküdjünk, mert így kisebb nyomás éri a csípőt. Egyenletes súlyelosztást biztosító matracba is érdemes beruházni. - Napközben üléskor ne keresztezzük a lábunkat, ne nehezedjünk az érintett csípőnkre, és ha lehet, próbáljunk megszabadulni az esetleges túlsúlytól.

Az orvosi segítség is elérhető

"Elsősorban tisztázni kell a csípőfájdalom pontos okát, ami nem mindig könnyű, és a fizikális vizsgálaton túl képalkotó eljárásokra is szükség lehet" – hangsúlyozza dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa, fájdalomspecialista. Hozzátette: ha megvan az ok, meglesz a kezelés is, legyen az gyorsan ható helyi gyulladáscsökkentő injekció, a természetes megoldásként ajánlható lökéshullám terápia, az orvosi kollagén injekciókúra, az orvosi lágylézer kezelés és a szegmentális akupunktúra. Nagyon fontos a szakember irányításával végzett rendszeres funkcionális gyógytorna is! Súlyos kopásnál azonban az előbb sorolt kezelések már nem elégségesek, ilyen esetben ortopéd szakorvosi javaslatra csípőprotézis is szoba jön. A cél minden esetben egyszerre a fájdalomcsillapítás és az oki kezelés, hiszen egy komoly csípőfájdalom miatti életminőség romlást mindenképpen meg kell állítani, vissza kell fordítani.