Égési fájdalom csillapítása otthon

1. Mekkora a baj?

Először is fontos, hogy biztosak legyünk abban, hogy az égés nem igényel kórházi kezelést. Feltétlenül forduljunk orvoshoz, ha a felületes (első- vagy másodfokú) égési sérülés nagyobb, mint a tenyerünk, illetve ha az arcon, nagy ízület (pl. térd vagy váll) fölött vagy a nemi szervek tájékán helyezkedik el. A mélyebb (tehát harmad- vagy negyedfokú) égési sérülésekhez mentőt kell hívni. Az is meglehet, hogy a kezdetben enyhének tűnő sérülés egyre jobban fáj, majd vörös és duzzadt lesz: ilyen esetekben is irány az orvos.

2. A seb hűtése

Tartsuk a sebet hideg folyóvíz alá legalább 10-15 percig. Vigyázzunk arra, hogy a víz ne legyen túlságosan hideg, a jeget pedig felejtsük el. Ez jól lehűti a sebet, csillapítja a fájdalmat, és megóvja a mélyebben lévő szöveteket a további károsodástól. A népi gyógyászat által ajánlott zsiradékot és tejfölt viszont kerüljük el.

3. A seb lefedése

Fontos, hogy tiszta, lehetőleg steril, nem szálasodó anyaggal (tehát ne vattával) fedjük le a sérülést. A legmegfelelőbb erre a célra gyógyszertárakban kapható teljesen steril gézlap vagy kötszer. Így nem fertőződik tovább a seb.

h i r d e t é s

Az égési sérüléseket óvatosan kell kötözni. Fotó: iStock

4. A hólyagok kezelése

Másodfokú égési sérülés esetén kis hólyagok jelennek meg a bőrfelszínen. Ezek lefedik és védik a sebet, otthon magunknak semmiképpen ne nyomjuk ki őket. (Ezt csakis orvos teheti meg, steril körülmények között.)

5. Helyi fájdalomcsillapítás

Az elsőfokú égési sérülés 5-8 nap, a részleges mélységű másodfokú pedig 1-2 hét alatt múlik el. A folyamat során gyógyul a seb, egyre kevésbé fog fájni. A kellemetlenségeket csökkenthetjük különböző gyógyhatású kenőcsökkel és spray-kel is. Választhatunk gyógynövényekből, például aloe verából, körömvirágból készült krémeket is.

6. Gyógyszeres megoldások

Az égési sérülések okoztafájdalomcsökkentésére beszedhetünk vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat, melyeknek hatóanyaga lehet például ibuprofen vagy acetaminofen. A gyógyszer kiválasztásához kérjük orvos vagy gyógyszerész segítségét.

+1 Megelőzés

Azégési sérülésekáltalában otthoni balesetek következményei, ezért próbáljunk megelőző intézkedéseket tenni: legyen a házban füstérzékelő, a konyhában és a gépkocsiban tartsunk porral oltó készüléket. Fontos, hogy a kigyulladt olajat fedővel vagy konyharuhával oltsuk el, semmiképpen ne öntsünk rá vizet. Ha gyerekünk van, még fontosabb az elővigyázatosság: semmiképpen ne tartózkodjon felügyelet nélkül a konyhában, tartsuk távol tőle a gyufát, és mindig ellenőrizzük a fürdővíz hőmérsékletét fürdetés előtt.