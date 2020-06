A térdfájdalom gyakori okai

Melyek a leginkább sérülésveszélyes sportok? Részletek itt.

Bár sok esetben lehet gyanakodnia a térdet érintő ízületi gyulladásra, a diagnózis és az ennek megfelelő kezelés kizárólag orvosi vizsgálat alapján rendelhető el. Érdemes tehát szakemberhez fordulni, ha valaki duzzanatot, merevséget tapasztal a térdében, ha nehezére esik a térdhajlítás és -kiegyenesítés, ha reggel, felkelés után erősebben fáj a térde, ha csikorgó hanggal jár a térd mozgatása, vagy ha nehézséget okoz a futás, sőt akár a gyaloglás is. Szélsőségesen súlyos helyzetben akár a térd mozgásképtelensége is előfordulhat. Az osteoarthritis diagnózisának felállításához a fizikális vizsgálaton túl szükség lehet képalkotó eljárásokra is, így például ultrahangra, röntgenre, CT- vagy MR-vizsgálatra.

Hajlamosító tényezők

Az osteoarthritis meglehetősen gyakori betegség, ugyanakkor sokat tehetünk a megelőzéséért. Egyes kockázatnövelő tényezőkre magunk is kihatással lehetünk az életmódunkon keresztül, így érdemes tudatosan cselekedni a kellemetlen panasz kialakulása ellen.

Elhízás

A magas testtömeg komoly terhet ró az ízületekre, így a térdre is. Kutatások szerint már 10 százalék súlycsökkenés is enyhítheti az osteoarthritis tüneteit.

Fokozott terhelés

A fizikai aktivitás bizonyos formái kifejezetten túlterhelhetik a térdízületeket. Egyes fizikai munkakörökre is igaz ez az állítás (amelyek például térdeléssel járnak), valamint bizonyos sportágak nem szakszerűen végzett edzéseire is. Utóbbiak közé tartozik minden sport, amely ugrálással, futással vagy nagy súlyok emelésével jár.

Izomgyengeség

Ahogy a túlzásba vitt aktivitás, úgy a mozgáshiány is fokozhatja a panaszokat. Az ízületek körüli izomgyengeség súlyosbíthatja az osteoarthritis fájdalmát, ezért az alacsony intenzitású, izomfejlesztő mozgásformák végzése különösen fontos az érintettek számára. Jó választás lehet például a fekvő kerékpár, amely úgy erősíti a combizmot, hogy közben nem erőlteti túl a térdeket.

Elégtelen folyadékfogyasztás

Az ízületi porc nagy részét víz alkotja, így az ízületek és izmok megfelelő működéséhez fontos, hogy megfelelően hidratáltak maradjunk. Ezért az osteoarthritisben szenvedő betegeknek komolyan oda kell figyelniük a folyadékbevitelükre, különösen a nyári hónapokban.

Dohányzás

Egyes kutatások szerint a térdfájdalmakat okozó ízületi gyulladás nagyobb mértékű porcveszteséggel és komolyabb fájdalommal jár azoknál, akik dohányoznak. A pontos összefüggéseket még vizsgálják, de az egyik elképzelés szerint a dohányzás gátolja a porcszövetet alkotó sejtek osztódását. A másik lehetséges magyarázat, hogy a dohányzás hatására növekszik az artériákban áramló vér szén-monoxid-koncentrációja, ami rontja a porcszövet oxigénellátását, ezáltal pedig akadályozza a sérült porcszövet helyreállítását.

A térdfájdalmat okozó ízületi gyulladás sok esetben megelőzhető lenne

Idősödés

Ahogyan öregszünk, ízületeinket fokozatosan elhasználjuk. Ezt a folyamatot lassíthatja a rendszeres, megfelelő testmozgás, amelynek fontos részét képezik a nyújtó gyakorlatok is.

Nem

A nőket nagyobb arányban érinti az ízületi gyulladás, mint a férfiakat, bár ennek pontos oka nem ismert. Az ösztrogén és az ízületi gyulladás kapcsolatát jelenleg is kutatják, és nem kizárt, hogy a női nemi hormon csökkenő szintje összefüggésbe hozható a problémával.

Családi hajlam

Ha egy szülő osteoarthritisben szenved, nagyobb az esélye, hogy gyermekét is érinteni fogja a betegség.

Korábbi sérülések

Akinek korábban volt térdsérülése, annál magasabb a rizikó az ízületi gyulladás későbbi kialakulására is. Már csak ezért is fontos a megfelelő, szakszerű edzésmunka, a bemelegítés és a nyújtás.

A megfelelő kezelés sokat segít

A probléma kezelése során az elsődleges feladat az ízület nyugalomba helyezése, a gyulladás csökkentése borogatásokkal, jegeléssel, gyulladáscsökkentők használatával. Az orvosi terápia módjáról pedig természetesen szakembernek kell döntenie.

"Az aktív fájdalomcsillapítás egyik fő eszköze a célzott injekciós, infiltrációs fájdalomcsillapítás. Az eljárás tulajdonképpen a mozgásszervi fájdalmak kiinduló pontjaként szereplő szövetrész gyulladásának célzott csillapítása" - mutatott rá dr. Páll Zoltán, a Budai Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos. Hozzátette, azoknál, akik tartós és szteroidmentes fájdalomcsillapításra vágynak, nagyon jó hatást lehet elérni a fájdalomcsökkentésben és a mozgástartomány visszaállításában a hialuronsavas injekciókúrával és az orvosikollagén-terápiával. Utóbbi egy természetes hatóanyagokat alkalmazó injekciókúra, amelynek hatóanyagai klinikai vizsgálatokkal bizonyított, hatékony megoldást jelentenek az ízületi fájdalomcsillapításban. Az ampullák speciálisan előállított kollagént és olyan segéd-összetevőket tartalmaznak, amelyek gyors és hatékony javulást biztosítanak az okok és a tünetek kezelésével.