A nátha, influenza tüneteinek otthoni kezelése

A nátha és az influenza jellemzően az orrnyálkahártya, a melléküregek, a garat, illetve a torok gyulladását, köhögést, fejfájást, levertséget, hidegrázást, végtagfájdalmakat, valamint hőemelkedést vagy lázat okozó kórképek. A cseppfertőzéssel terjedő betegségeket alapvetően vírusok idézik elő, ezért az antibiotikumos kezelés csak akkor indokolt, ha a szövődmények bakteriális felülfertőzést idéznek elő. Amennyiben ez nem áll fenn, a tünetek enyhítésével és az immunrendszer erősítésével gyorsíthatjuk a betegség mielőbbi lezajlását.

Nátha, orrdugulás és köhögés

Nátha esetén gondoskodni kell az orrváladék folyamatos ürítéséről, amelyet kisgyermekkorban orrszívással, később pedig helyes orrfújási technikával kivitelezhetünk. Ehhez a zsebkendővel fogjuk be először az egyik orrlyukat, miközben a másikat alaposan kifújjuk, majd cseréljünk. A járatokban pangó orrváladék eltávolítása elsődlegesen fontos, hiszen könnyen felülfertőződhet, amely arcüreg-, homloküreg- vagy például fülgyulladást idézhet elő. Az orrfújást, vagy orrszívást megkönnyíthetik a fiziológiai sót tartalmazó orrsprayk, amelyek segítenek fellazítani a váladékot, a tiszta orrjáratokba pedig olyan orrnyálkahártya-nyugtató és orrváladék csökkentő változatokat érdemes alkalmazni, amelyek elősegítik a regenerálódást és lerövidíthetik a betegség gyógyulási idejét.

Amennyiben a betegséget száraz köhögés kíséri – a folyamat elnyomása helyett – hurutoldókkal és köptetőkkel tudjuk elősegíteni váladék kiürülését. Nappal tehát a váladék felköhögését támogassuk, amennyiben pedig szükség van rá, köhögéscsillapítókat csak éjszaka, a nyugodt alvás érekében alkalmazzuk.

Gyógynövények

A különböző gyógynövényteák hatóanyagtartalma gyorsabban segíthet legyőzni a betegségek kellemetlen tüneteit. Orrfolyással, köhögéssel és torokfájással járó kórképek esetén ajánlott gyulladáscsökkentő kakukkfű-, hársfa-, kamilla-, bodzavirág-, citromfű-, zsálya-, hibiszkuszteát készíteni. Figyeljünk azonban arra, hogy a C-vitamin 50 °C fok feletti hőmérsékleten már bomlásnak indul, így például a citromlevet – illetve a szintén magas C-vitamin tartalmú csipkebogyót – ne forrázzuk le. A légúti tüneteket enyhíthetjük antibakteriális hatású mézzel, amelyet fahéjjal és szintén baktériumellenes tulajdonságokkal rendelkező reszelt gyömbérrel is keverhetünk. Köhögés esetén ajánlott a köhögéscsillapító és köptető tulajdonságokkal rendelkező lándzsás útifű, illetve izlandi zuzmó alkalmazása is, amelyek szirup formájában is elérhetőek.

Fájdalom és lázcsillapítás

A láz az immunrendszer természetes reakciója: a testhőmérséklet emelésével küzd a kórokozók ellen. Mivel alapvetően hasznos, ezért a csillapítása csak akkor indokolt, ha elesettséggel és rossz közérzettel párosul: szükségességét nem a láz mértéke, hanem mindig a beteg általános állapota határozza meg. Indokolt esetben alkalmazható fizikai lázcsillapítás – hőfürdő vagy testborogatás – ami azonban amellett, hogy sokak számára kellemetlen, gyakran nem számít tartós megoldásnak, mivel a szervezet lehűlést érzékelve még erősebb fokozatra kapcsol, ezért a lázas állapot gyorsan visszaállhat. Ezzel szemben a lázcsillapító gyógyszerek helyreállítják a belső hőközpont működését, amellyel tartósabb testhőmérséklet csökkenés érhető el.

A különböző lázcsillapítók alkalmazhatósága elsődlegesen életkor- és testsúlyfüggő. Hatóanyagok széles skálája érhető el a gyógyszertárakban már recept nélkül is. A legnépszerűbbek közé tartoznak például a – paracetamolnál erőteljesebb és gyorsabb hatású – gyulladáscsökkentő hatással is rendelkező ibuprofen tartalmú gyógyszerek. A nem szteroid–gyulladáscsökkentő készítmények (NSAID-ok) közé tartozó ibuprofen már kisgyermekkortól egészen felnőttkorig alkalmazható láz- és fájdalomcsillapításra. Fontos azonban kiemelni, hogy a különböző hatóanyagtartalmú lázcsillapító gyógyszereket ne kombináljuk, valamint vigyázzunk arra is, hogy a megengedett napi adagot ne lépjük túl. Minden esetben figyelmesen olvassuk el az adott gyógyszerhez mellékelt tájékoztatót, bizonytalanság esetén pedig kérjünk segítséget orvosunktól vagy gyógyszerészünktől.