7 fájdalomcsillapító gyógynövény

Az alábbiakban bemutatunkés azt is megmondjuk, milyen fájdalom ellen különösen hasznosak. Viszont fontos, hogy egyik gyógynövényt se szedjük együtt más gyógyszerrel anélkül, hogy egyeztetnénk az orvosunkkal, hiszen keresztreakciókat, túladagolást is okozhatnak.

Fehér fűzfa kérge

Levendula

5 gyógynövény menstruációs görcsökre h i r d e t é s

Borsmentaolaj

Az egyik legismertebb fájdalomcsillapító gyógynövény. Krónikus és akut fájdalmakra és lázra is hatásos, viszont hasonló mellékhatásokat is okozhat, mint az aszpirin, tehát károsíthatja a gyomor nyálkahártyáját. levendulából készült teának fejfájás-csillapító és fertőtlenítő hatása is van, fürdő formájában pedig kiválóan alkalmas reumás fájdalmak kezelésére. Ezen kívül ismert idegnyugtató és görcsoldó hatása, idegi alapú gyomorbántalmak ellen is használják. Fejfájás ellen nagyon jó megoldást jelenthet, ha pár csepp illóolajat csepegtetünk egy zsebkendőre, és ezzel finoman megdörzsöljük a halántékunkat, de mozgásszervi fájdalmak ellen is hatásos. Belsőleg pedig gyakran használják hasi fájdalmak csillapítására, enyhíti az ízületi fájdalmakat is.