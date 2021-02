Szokások, amelyektől hamarabb jönnek a ráncok

Hogyan változik a helyes arcápolás rutinja a kor előrehaladtával? Részletek itt.

Sokan majdnem minden étkezés után bekapnak egy mentolos rágót. Csakhogy ettől elmélyülhetnek a száj körüli ráncok, mivel rágáskor túlhasználhatjuk a rágóizmokat - írja a brightside.me. Ugyancsak megmutatkozhat az arcon a rendszeres futás. Bár ez egy nagyon egészséges szokás, amellyel jelentősen csökkenthető a bőr alatti zsírszövet mennyisége, csakhogy ennek a zsírrétegnek az elvesztése az arcon egyes esetekben szintén a ráncok mélyüléséhez vezethet. Emellett a futók több időt töltenek a szabadban, de gyakran megfeledkeznek a megfelelő fényvédelemről, ami szintén a bőr idő előtti öregedéséhez vezethet. A futóknak érdemes vízálló fényvédőt használni, mivel az izzadással nagyon gyorsan lemosódhat a felvitt védőréteg.

Arcbőrünk láthatja kárát, ha gyakran iszunk szívószállal. Fotó: Getty Images

Mobiltelefonunk is öregíthet - szakértők szerint a folyamatos lefelé bámulás miatt megszaporodhatnak és elmélyülhetnek a nyakon található ráncok. A szemek körüli bőr nagyon vékony és érzékeny, nem véletlen, hogy a ráncok ezen a területen jelennek meg a leghamarabb. Különösen akkor számíthatunk korai szarkalábakra, ha nem viselünk elégszer napszemüveget. Egyrészt a hunyorgás hatására ráncosodhat a bőr, másrészt az UV-sugárzás hatására is sokkal gyorsabban kezdhet öregedni a szemkörnyék.

Ha sokat iszunk szívószállal, az az ajkak körüli apró ráncok kialakulását gyorsíthatja fel, mivel az apró izmok túlmozgatása bontani kezdheti a kollagént a száj körüli szövetekben. Szintén komolyan gyorsíthatja a bőröregedést a cigarettázás, ráadásul nemcsak a száj körül, hanem a teljes testfelületen is. Alvás közben is mélyülhetnek a ráncok, ha ugyanis hason vagy valamelyik oldalunkon alszunk, akkor a párnába nyomódott arcon gyűrődik a bőr. Hasonló hatással lehet az alvómaszk is a bőrre, különösen a szemkörnyékre: ha ilyet hordunk, mindig győződjünk meg róla, hogy nem túl szoros, és a bőrrel érintkező része készüljön selyemből vagy szaténból.