Hol található a pattanás? Erről árulkodik!

A hagyományos kínai orvoslás szerint a párolt káposzta és a sült alma a legjobb ételek a méregtelenítő szervek működésének támogatására. Feküdjünk le korán (10 óra körül), még akkor is, ha nem alszunk, a relaxáció segíti a máj munkáját. Minden nap mozogjunk legalább 20 percet, lehetőleg a szabad levegőn. Törődjünk többet a testápolással!

Pattanások a homlok alsó részén: szív- és érrendszer

Pattanások a füleken: vese

Pattanások a szemek körül és a szemöldökök között: máj

Pattanások az orcák felső részén: tüdő és légutak

Az orcák alsó felén: fogak és íny

Pattanások az áll oldalsó részén: hormonrendszer és nemi szervek

Ha a szemöldökünk felett jelennek meg pattanások,. Próbáljunk meg minél többet sportolni, igyunk legalább nyolc pohár vizet naponta, szokjunk le a dohányzásról és táplálkozzunk egészségesebben (az étrendünk legyen rostban gazdag, zsírban és koleszterinben szegény)., a fülünkön, illetve annak környékén jelenhetnek meg nagy, fájdalmas pattanások. A vesék munkáját, méregtelenítését segíthetjük a folyadékfogyasztás fokozásával, a koffeintartalmú italok elhagyásával, a túlzott sóbevitel csökkentésével. Érdemes a veséket támogató, vízhajtó hatású gyógynövényeket is bevetni a siker érdekében. A máj túlterheltségét nemcsak a pattanások, de a túlzott zsírosodás, a kipirosodás, a pikkelyesen hámló bőr is jelezheti, elsősorban. Együnk sok zöldséget és gyümölcsöt (főleg olyanokat, melyeknek magas a C-vitamin-tartalma), csökkentsük a zsíros, magas szénhidráttartalmú ételek, az alkohol és a tejtermékek mennyiségét.A legjobb májtisztító ételek közé tartozik a fokhagyma, a grapefruit, a sárgarépa, a cékla, a zöld leveles zöldségek, a citrom, a lime és a zöld tea. Késő este és éjjel már ne együnk, az ekkor elfogyasztott ételeket ugyanis nem tudja olyan hatékonyan feldolgozni a szervezetünk!Az orcák felső részén lévő. Ez kialakulhat a dohányzástól, a légszennyezettségtől , vagy a krónikus betegségektől, mint az asztma, az allergia és a COPD. Kerüljük a füstös, szennyezett levegőjű helyeket, szokjunk le a dohányzásról és sportoljunk többet, lehetőleg a szabad levegőn! Együnk kevesebb cukorban gazdag ételt és a tejtermékeket is kerüljük.Ha az arccsont és az állkapocs között jelennek meg gyakran pattanások, akkorA legfontosabb természetesen a megfelelő szájhigiénia, illetve az esetleges rossz fogak rendbetétele. Használjunk rendszeresen fogselymet és szájvizet is, az ínyünk egészségét pedig C-vitaminban gazdag ételek segítségével őrizhetjük meg.Különösen a nőkre jellemző, hogy ezeken a területeken pattanások sora jelenik meg. Ez ugyanis a hormonrendszer változásait, egyensúlyának felborulását jelzi, de a stressz is hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos hormonok szintje nagyon megugrik.Az étrendünk nagyobb részét a zöldségek és a gyümölcsök tegyék ki, a cukros, zsíros ételeket mellőzzük.és igyekezzünk minél korábban ágyba kerülni. A hormonrendszert támogató gyógynövények közé tartozik az édesgyökér a málnalevél , a rózsagyökér.