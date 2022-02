6 dolog, amit rosszul tudtunk a bőrünkről

Tévhit: télen nem szükséges a fényvédelem

Számoljunk le néhány tévhittel!

Az UV-sugárzás még felhősebb időben is megjelenik a Föld légkörében, ezért még télen is védenünk kell a bőrünket. Ráadásul abban a tévhitben sem ringathatjuk magunkat, hogy ha fényvédelemmel ellátott sminket viselünk, mindent megtettünk, amit a bőrünk megkíván. Egy normál bőrű nőnek 14-15 réteg fényvédős alapozót kellene felvinnie, hogy a kívánt védelem kialakuljon. Így még az ilyen termékek alatt is szükséges fényvédőket használnunk - hívja fel a figyelmet Sutka Beáta.

Tévhit: a magas fényvédőfaktor tökéletes védelmet ad

A modern fényvédő készítményeknek egyaránt védeniük kell a bőrt az UVA és az UVB sugarakkal szemben, azonban úgy tűnik, ez már nem elég. A legújabb tudományos kutatások szerint létre kell hozni egy második védelmi vonalat is, amely véd az UV-sugárzás által kiváltottimmunrendszergyengítő hatás és a DNS-károsodás ellen is. Ezért a legújabb készítmények eleget tesznek a klasszikus követelményeknek, vagyis a bőr felszínén megkötik, vagy onnan visszaverik az UVA és UVB sugarakat, ugyanakkor tartalmaznak egy olyan sejtvédő faktort is (Ectoin), amely az említett két következményes probléma ellen vethető be.

A téli napsütés ellen is védeni kell a bőrt!

Tévhit: a szappanos arcmosás szép bőrt eredményez

Amikor szappannal dörzsöljük az arcbőrünket, nem csak a piszkot, de számos védő hatású olajat, és más természetes védőfaktort is lemosunk róla. Ráadásul a túlzott zsírtalanítás révén éppen faggyútermelésre ösztönözzük a bőrt, ami pedig kiütések, pattanások és gyulladt mitesszerek megjelenéséhez vezethet. A szappan helyett tehát sokkal ajánlatosabbak az arclemosó készítmények, amelyek használata után hidratálóval tehetjük teljessé az ápolást.

Tévhit: a drága krémek csodákat tesznek

Ebben a kérdésben először is le kell számolnunk a "csodaígéretekkel". Ma még nem ismert olyan készítmény, amelynek hatásfoka vetekedhetne egy plasztikai sebész eredményeivel. Ráadásul az olcsóbb termékek is nagyjából hasonló összetevőket tartalmaznak, mint az exkluzívak. Ez persze nem azt jelenti, hogy a prémium kategóriás készítmények nem jók, csupán azt, hogy sok esetben leginkább a márkanevet, a csomagolást, és a reklámkampányt kell megfizetni a borsos árral.

Tévhit: a ránctalanítók eltüntetik a már meglévő ráncokat

Nézzük, milyen egészségügyi problémára utalnak a testünkön található ráncok és gyűrődések.

A legtöbb ránctalanító egyszerűen csak hidratálja a bőrt, teltebbé és ezért kissé simább megjelenésűvé teszi - ennél mélyebbre nem megy. Léteznek azonban valóban hasznos összetevők is, mint például a retinol és a tretinoin, amelyek bejutnak a bőrbe, és aktívan segítik a sejtképződést. Hatásuk abban áll, hogy regenerálják a sérült bőrsejteket és növelik a kollagén tartalmukat, valamint megelőzik a korai ráncképződést. Hasznosak lehetnek még a C-vitamin és antioxidáns tartalmú készítmények is, de mivel a szerkezetük nagyon gyorsan destabilizálódhat, nagyon nehéz megbízható készítményeket előállítani. Mindazonáltal már kialakult, mély ráncokat egyetlen csodakenőcs sem tüntet el.

Forrás: Oxygen Medical