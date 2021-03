Zöld dió: nagymamáink féltve őrzött kincse

A diófa hazánkban őshonos növény, olyannyira, hogy már honfoglaló magyar őseink is gyűjtögették, fogyasztották a Kárpát-medencében. A legismertebb és legjobb termőhelyek a mai Tiszacsécse és Milota környékén találhatóak. A dió hasznosítása több évezredes múlttal büszkélkedhet - szinte minden része értékes.

A zöld csoda

Köretként, desszertként egyaránt igazi ínyencség

Nemcsak finom, egészséges is

A csonthéját még ki nem fejlesztett, fiatal, zöld termés, amely csak akkor fogyasztható, ha belül még puha. A hibátlan darabok szedését és átválogatását az optimális hőmérsékleten való áztatás és hosszú érlelés, a fűszerek gondos kiválasztása, a mesterséges adalékanyagoktól mentes előállítás és a használt recept pontos betartása követi.A zöld dióból különféle eszenciák, borok, likőrök , olajok, lekvárok is készülnek.A milotai zöld diót a világ egyik leghíresebb és legmagasabb minőségű diójaként tartják számon. A hungarikumszámba menő különlegességre eddig kevés figyelmet fordítottak, ám most egyre többen fedezik fel, ésA zöld dió azon kevés ételek egyike, amelyet nem kizárólag egyetlen fogáshoz lehet fogyasztani. A kulináris ínyencség adalékmentes, kiváló különböző húsokhoz, kacsához, libához és vadakhoz, de remek alkotóeleme lehet a sajttálaknak is, főleg a füstölt sajtok ízét egészíti ki, illetve kacsa- és libamájas készítményeknek. Ha desszertként szeretnénk fogyasztani, akárA zöld dió leginkább szirupban található meg a polcokon, egyelőre csak az ország néhány tucat specializált elárusítóhelyén, illetve az interneten.Noha elsősorban nem egészségügyi hatása miatt fogyasztjuk, a zöld dió szirupban figyelemreméltó C-vitamin- és vastartalommal bír, és