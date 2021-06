Veszélyes zöldségvírus jelent meg itthon

Miért nem érdemes hűtőben tárolni a paradicsomot? Részletek itt.

A paradicsomot és paprikát károsító paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) 2018 óta Európa számos országában teret hódított magának, és idén immár Magyarországon is felbukkant - derült ki a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Nébih) közleményéből. A rendkívül könnyen terjedő, veszélyes növénykárosító ellen nincs hatékony növényvédelmi technológia, pedig az általa okozott elváltozások eladhatatlanná teszik a termést.

Idén májusban a hatósági szemlék során vett minták laboratóriumi vizsgálata két hazai paradicsomtermelőnél igazolta a károsító jelenlétét. Csongrád-Csanád megyében egy 5,2 hektáros, Győr-Moson-Sopron megyében pedig egy 6,2 hektár nagyságú üvegházban mutatták ki a vírust. Mindkét esetben növényegészségügyi zárlat alá kellett helyezni a teljes termesztő berendezést. Az illetékes kormányhivatalok növényvédelmi szakemberei megtették az ügyben a szükséges hatósági intézkedéseket, valamint megkezdték a fertőzések forrásának felderítését.

Hogyan védekezhetnek a termelők?

A Nébih közlése szerint a károsító zöldségvírus hazai előfordulása miatt még inkább fontos, hogy csak megbízható forrásból szerezzenek be szaporítóanyagot a termesztők, ügyeljenek a termesztés és forgalmazás során az általános higiéniai szabályok betartására, és rendszeresen fertőtlenítsék a használt eszközöket, göngyölegeket. Javasolt továbbá az önellenőrzés is, mert a megbízható forrásból származó ültetési anyagoknál is előfordulhat a vírus. A külföldi előállítású vetőmagok felhasználása esetén nagyobb biztonságot adhat a vetés előtti célzott laboratóriumi vizsgálat. A ToBRFV-fertőzés tüneteinek első észlelését követően a gyanút be kell jelenteni a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak.

A Nébih egyben hangsúlyozta, hogy a vírus csak a növényeket károsíthatja, az emberi egészségre nem veszélyes. Hatósági felügyelet mellett - bizonyos esetekben - a tünetmentes paradicsombogyók hazai értékesítésére továbbra is lehetőség van.